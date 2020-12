Mejoras en los pavimentos y luminarias de Reparto Granjas

Kanasín.- Los vecinos de las calles 48A, 50A y 59A en Reparto Granjas, comentaron que desde el 2004 no habían recibido servicios de mantenimiento en sus calles, y en esta ocasión, gracias a los trabajos que realiza el H. Ayuntamiento de Kanasín 2018-2021, no solo reciben servicios de luminarias y limpieza de pozos pluviales, si no que también reciben vialidades totalmente nuevas, en una inercia de trabajos propiciado a los ahorros de esta administración se están realizando calles en más zonas de todo Kanasín.

(I.S.)