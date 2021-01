Menor ''asustada y triste'': Su familia confía en la ayuda para reunir $120,000

YAXCABÁ.— Momentos muy difíciles está pasando la familia Gutiérrez Albornoz, pues de la noche a la mañana su hija Nallely, de 13 años de edad, sufrió un derrame cerebral y requiere de una segunda operación para que continúe una vida normal.

En entrevista, Arely Dianely Albornoz Nah, de 36 años de edad, ama de casa y madre de la menor, contó que el domingo 3 de enero se inició la pesadilla familiar.

Narró que Nallely se levantó temprano para desayunar, como de costumbre, pero momentos después comenzó a vomitar y a tener dolor de cabeza, así que se acostó nuevamente.

A las 10 de la mañana, al revisarla, notaron que no reaccionaba, así que de inmediato la llevaron al Centro de Salud, donde un médico diagnosticó que sufrió una posible convulsión.

De ahí, Nallely fue enviada al hospital Agustín O’Horán, en Mérida.

Debido a que no reaccionó, fue operada a las 10:30 de la noche por un cirujano particular, ya que el hospital no cuenta con estos médicos durante los fines de semana.

Esta cirugía se le cobrará a la familia al final de la segunda operación; serían unos $120,000.

Los médicos le dijeron a la madre que a Nallely presuntamente se le reventó “una venita” en el cerebro y que con los estudios hechos, detectaron malformaciones de nacimiento que necesitan de cirugía correctiva.

“Hace poco que mi hija logró bajar a piso y está un poco asustada y triste, ya que no había reaccionado; estaba en terapia intensiva”, detalló la madre de familia.

“Es muy difícil, esperemos en Dios que salgamos de esta y también con la ayuda de mucha gente que nos está apoyando a través de las redes sociales… Es muy difícil, ya que nos cambió la vida de la noche a la mañana”, expresó Arely Albornoz.

Contacto

A la madre y al padre de la menor, Rubén Gutiérrez Sánchez, quien trabaja como ayudante de albañil, se les puede contactar directamente al teléfono 9981-92-78-82 por si desea cooperar, no importa la cantidad, a la cuenta 4915-6664-1891-3038, del banco Banorte.

En Facebook, con ventas y rifas de plantas, cosméticos, prendas de vestir, minihorno, despensas, planchas y cupones para comprar ropa se recaudan recursos para ayudar a la familia con los gastos médicos.

Apenas el pasado 3 de noviembre, Nallely cumplió 13 años de edad. De grande le gustaría ser veterinaria o psicóloga.— Miguel Ángel Cárdenas Pech