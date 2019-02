Menor casi pierde el brazo tras cortarse con un vidrio

MOTUL.- Un menor de edad estuvo cerca de perder el brazo al cortarse con el vidrio de una ventana mientras intentaba entrar a su casa.

Alrededor del medio día un joven de 15 años intentaba entrar a su casa, ubicada en la calle 13 entre 38 del fraccionamiento La Rinconada, como no tenía sus llaves y no había nadie en su casa intentó entrar por la ventana. De acuerdo a los datos recabados, el joven estaba sobre una silla la cual se rompió, por lo que el menor se sostuvo de un paño de cristal para no caer al suelo; por el peso el vidrio se rompió y el joven se cortó el antebrazo derecho hasta topar con el hueso.

Los gritos del menor alertaron a los vecinos que salieron de inmediato y al notar lo sucedido llamaron a los cuerpos de emergencia.

Al lugar arribaron paramédicos de la Policía Municipal que trasladan al lesionado al Seguro Social, posteriormente y por la gravedad de la herida fue canalizado a un hospital de Mérida.- Mauricio Can Tec