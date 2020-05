Menor de 4 años, entre los confirmados con Covid-19 en Ticul; está grave

TICUL.- Rafael Montalvo, el alcalde de Ticul, dio a conocer a través de un en vivo en su cuenta de Facebook, que uno de los dos pacientes graves con Covid-19 que apareció en el reporte del miércoles, es una niña de menos de cuatro años de la comunidad.

"No se merece estar enferma, no merece estar en el hospital padeciendo esto por las impertinencias de otros", añadió Montalvo.