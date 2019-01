Menor de Tizimín requiere más apoyo

Estrellita presenta desgaste en uno de sus pulmones

TIZIMÍN.— La niña Estrellita salió de una exitosa cirugía a corazón abierto, pero ahora su padecimiento es el desgaste que presenta en uno de sus pulmones.

Estrella Beatriz Canché Kumul, quien cumplirá en marzo 3 años de edad, comenzó a tener complicaciones en enero de 2018 por una deformidad en el corazón.

Según su madre, Guelmy de Jesús Kumul Ek, cada vez se le dificultaba caminar, ya que se agitaba, incluso sus manos y ciertas extremidades de su cuerpo comenzaron a quedar moradas.

Tras las gestiones, el apoyo de la sociedad y de los médicos del Hospital Regional de Alta Especialidad en Mérida, venció su mal y ahora la menor ya puede correr como cualquier otro.

Guelmy de Jesús señaló que el pasado 13 de diciembre, en medio de la angustia de toda la familia, su hija tuvo una operación exitosa.

La señora comentó que mucha gente se solidarizó para donar sangre y ofrecer apoyo económico.

“Gracias a eso mi hija está estable”, abundó.

A Estrellita se le realizó una operación de Glenn, que consiste en la reconstrucción de arterias, por lo que ya no fue necesario que usara fístulas. Sin embargo a principios de enero acudió a su revisión con los médicos, quienes le informaron que requiere el diagnóstico de un neumólogo debido a un desgaste en el pulmón que se le detectó.

Guelmy de Jesús dijo que la niña tiene mucha tos, pero no padece ningún tipo de enfermedad respiratoria.

La madre de Estrella agregó que la Clínica de Alta Especialidad no cuenta con un neumólogo, por lo que requeriría de un médico particular, pero no tiene los recursos. La familia vive en la calle 35 entre 60 y 62 de la colonia Santa María cerca de la panadería Danete.

El número telefónico de Guelmy es el 986 107 98 05.— WENDY UCÁN CHAN