Menor sufre heridas en el rostro al derrapar en moto, en Tizimín

PETO.— Todos los mototaxis que sea retenidos porque el conductor que lo maneja no tiene su permiso actualizado, serán enviados al corralón municipal y solo serán liberados cuando el propietario pague la multa correspondiente.

El director de transporte municipal, Miguel Carballo Tec informo que los retenes se van a seguir instalando y hasta el momento se han mandado al corralón 11 mototaxis.

Explicó que las sanciones para los conductores dependerán del motivo de la detención pues por no tener su permiso actualizado es una infracción, por no tener licencia de conducir otra y por no tener en buenas condiciones su motocicleta también es motivo de sanción.

—La multa lo determinara el departamento jurídico debido a que todos los casos pasaran en el juzgado, que es donde se determinara el monto de la multa.

Explicó que los operativos van a seguir porque ese fue el acuerdo que tomaron las cuatro agrupaciones, además de que se dio mucho tiempo de tolerancia para que los mototaxistas se pongan al día con sus documentos.

Indicó que ya no hay más prorroga por eso se va sancionar a todo aquel que este prestando el servicio de transporte y no tenga su permiso al día.

—Los que forman parte de alguna agrupación y no tienen su permiso todavía, pueden hacer el trámite en el departamento de transporte, solo que no pueden ofrecer el servicio si antes no cuentan con el permiso correspondiente.

—Tienen tiempo para ponerse al día todos los que faltan, pero mientras no tenga su permiso, no pueden ofrecer el servicio de transporte porque se les va sancionar, porque serán considerados como piratas.

Recordó que se les ha dado todas las facilidades a los mototaxistas para que puedan renovar sus permisos, pero muchos no lo hicieron y desconocen el motivo por el cual no lo han he