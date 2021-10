Menores de edad protagonizan hecho de tránsito en Motul

MOTUL.- Dos adolescentes protagonizaron un accidente de tránsito en el que se vieron involucrados un auto y una motocicleta.

De acuerdo con el reporte, a las 12:48 horas de este sábado se registró el hecho de tránsito en la calle 34 entre 31 del centro de Motul. Al parecer, un automóvil Nissan Versa, color blanco (placas UUJ-547-G de Quintana Roo), conducido por J.A. Y. C., de 16 años de edad, se pasó el alto de disco impactando contra una motocicleta Hijoy Phenyx 110 c.c., de color gris, conducida por S. C. C., de 14 años de edad.

Padres reciben boletas de infracción

Los conductores informaron a los policías que atendieron el reporte que sus padres llegarían para verificar el hecho, de modo que ambos vehículos son trasladados a los patios de la dirección de Seguridad Pública, en espera de los progenitores.

Los padres finalmente llegaron a un arreglo satisfactorio, firmando el deslinde de responsabilidades. No obstante, se aplicaron dos boletas de infracción, por ser menores de edad y conducir vehículos motorizados, y por causar el accidente.