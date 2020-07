Menos gente sale

En Izamal alertan de multitudes en viernes y sábado

IZAMAL.— Ayer miércoles se observó a menos personas circulando o comprando en el centro de esta ciudad, contrario a los días de quincena y hasta el lunes 20, cuando la zona estuvo llena de gente.

Desde el jueves 16 —cuando se inició la orden estatal de que no haya gente en las calles de 10:30 p.m. a 5 a.m.— y hasta anteayer martes, en Izamal se detectaron siete enfermos y cinco decesos por el Covid-19, lo que equivale a un caso al día y una muerte cada 29 horas.

Izamal es el municipio número 12 con más casos de la pandemia en Yucatán.

Para algunos, el leve descenso de la movilidad de la gente se debe a que ya se está a mitad de la quincena, a que los pocos que cobran su sueldo no salen por el riesgo de contagio de Covid-19 y menos para comprar, y otros hicieron sus compras cuando cobraron el apoyo federal de empleo temporal.

“Estamos a media quincena, eso hace que la gente no salga, y mejor porque están aumentando los casos del virus en Izamal; creo que es mejor que la gente no salga, estamos conscientes que no hay trabajo, no hay dinero, pero si no hay trabajo y solo se sale, entonces nada se hace”, dijo Francisco Moo.

Jesús Gala, otro vecino, a su vez, indicó: “Por una parte, creo que la gente no está entendiendo que hay problemas graves por el virus, y por otra parte, los entiendo porque no hay trabajo, salen en busca de empleo o de compras, es un tanto peligroso lo que se hace, pero la gente usa poco el cubrebocas y debe ser sancionada”,

Juan Pablo Muñoz, por su parte, expresó: “Hay que regresar a la mayor vigilancia, hoy vemos poca gente, pero el viernes y sábado serían claves porque muchos regresan de Mérida y algunos suelen quedarse un rato paseando en el Centro y es peligroso, ya que en la capital del Estado está lo grueso del virus”.

“Mucha gente no está saliendo, se nota en las ventas aquí, en el mercado, pero se entiende porque ya pasó la quincena; sin embargo, aún se ve gente de la tercera (edad) circulando en las calles, o los hijos no están pendientes o los abuelos ya se fastidiaron de estar encerrados, pero no deben salir, hay que cuidarlos”, afirmó por su lado la vecina Gabriela Chan.— José C. Pech Ku