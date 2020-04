Menos incidentes en Peto durante la contingencia

Solo un detenido en la semana por asuntos familiares

PETO.— El índice delictivo en la población disminuyó debido a la contingencia, incluso solo ha habido un detenido en la última semana, informó el director de la Policía Municipal, Reinaldo Hong Martínez.

El jefe policíaco señaló que debido a la contingencia muchas personas permanecen en sus casas y por el “toque de queda” a partir de las 7 de la noche, las personas no salen pues si son sorprendidas afuera de su vivienda se les pide que se retiren, a menos que hayan salido por alguna emergencia.

“El único detenido que ha habido en la última semana fue por apoyo familiar, pues su esposa solicitó la intervención de la Policía por problemas que tuvieron”, explicó.

“Fuera de eso no ha habido otros detenidos ni incidentes, no hay venta de bebidas alcohólicas y las personas no se involucran en problemas, pues generalmente los fines de semana había más problemas”, agregó.

“La ciudadanía ha acatado las disposiciones de las autoridades y permanece en sus casas y eso se ha visto en la disminución del índice delictivo y de detenciones”.

“Esperemos que sigan así y que no salgan de sus casas, pues es por su seguridad a menos que sea para realizar una actividad esencial.

Sin embargo, continúan los rondines de vigilancia en las colonias.

También se hizo un llamado para denunciar en caso de que vean algo inusual o alguien cometa un delito.

“Esperamos que la población siga sin incidentes delictivos.— MIGUEL ÁNGEL MOO GÓNGORA