Mensaje de agradecimiento

En Tzucacab se viraliza historia conmovedora

TZUCACAB.— En el municipio, mientras se eleva el número de contagios de Covid-19, algunos vecinos afectados, por medio de su redes sociales, comparten sus experiencias y agradecen el apoyo que han recibido, como es el caso de Rosalía Carrillo, quien anteayer viernes ofreció un emotivo mensaje que generó reacciones positivas entre los habitantes de la villa.

“Amigos, les comparto que hoy tuve consulta médica y oficialmente ya estoy libre del virus, quiero agradecer a cada uno de ustedes que me pusieron en sus oraciones”, escribió Rosalía Carrillo.

“No tengo duda que si salí de esta situación tan difícil fue gracias a Dios y a ustedes que me sostuvieron con cada oración, porque cada vez que sentía que me rendía, que ya no podía más, me llegaba un mensaje diciendo que están rezando por mí y eso me daba una esperanza que sí iba a salir de esta...

“Fueron días muy difíciles y no tengo cómo agradecerles que estuvieron pendientes de mí por mensajes, gracias a las que me mandaron comida, o tés para que tome, Gracias a las hermanas que estuvieron pendientes de mí y me estuvieron orando, gracias a mi grupo de la Pastoral Social por sus oraciones...

“ Sé que no lo merezco, pero soy bendecida por tener personas como ustedes a mi lado”, abundó.

Rosalía Carrillo también agradeció a sus familiares que cuidaron de ella, como a su cuñado Sergio Hernández, quien, dijo, estuvo al pendiente de ella las 24 horas. “Sin tu apoyo no lo hubiera logrado, te debo mi vida”, expresó.

“Gracias a mi esposo, Jorge Alamilla, y mis hijos María José Alamilla y Jorge Alamilla Carrillo por su apoyo, ustedes son mi motor y mi fuerza, los amo infinitamente”, continuó.

“Gracias a mi madre por su apoyo y sus oraciones, Gracias maestra Yamily Alicia Gamboa Moreno por estar siempre para mí y mi familia y gracias a su madre, doña Mirna Moreno Fuentes por sus palabras de amor y por sus oraciones.

“Quisiera nombrar a cada uno pero no me alcanza esta página.... solo puedo decirles gracias infinitas, que Dios les bendiga, amigos”.

Rosalía Carrillo aceptó que aún le espera una larga recuperación por una enfermedad que padece, la cual no especificó.

“Este virus me afectó demasiado y me dejó secuelas que no me permiten estar de pie aún y hacer mi vida normal, pero eso es lo de menos, lo peor ya pasó y confío en Dios que mi recuperación será rápida y total”, señaló.

El mensaje causó gran interés desde su publicación y en menos de 24 horas ya contaba con 187 comentarios y 224 “likes”.— Martín Chac Bacab