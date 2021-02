Meridanos jóvenes viajan a Motul por vacuna antiCovid

Gente foránea y no adulto mayor pide inmunizarse

MOTUL.— La desorganización reinó ayer martes en los tres módulos de vacunación contra el Covid-19 que funcionan en esta ciudad, ya que llegaron vecinos de Mérida y otros municipios y hasta personas que no son adultos mayores, con la intención de recibir la inmunización.

Además, surgieron reportes de que el personal a cargo de la vacunación no llama por teléfono a los adultos mayores que se inscribieron en la página del gobierno federal, para darles cita con fecha, hora y lugar donde serán vacunados.

Ante ello, los adultos mayores llegan con el número de folio de registro que les asignó esa plataforma federal.

Desde anteayer lunes se aplican 5,260 dosis de la vacuna contra el Covid-19, del laboratorio AstraZeneca, solo a personas de 60 años o más de edad en el IMSS, el Issste y el Centro de Salud en esta ciudad, según informó la Secretaría de Salud estatal.

La vacunación es gratuita, coordinada por el gobierno federal y custodiada por la Guardia Nacional.

Ayer, desde temprana hora, comenzaron a llegar vecinos de varios municipios para hacer filas y vacunarse contra el Covid-19.

Elementos de la Guardia Nacional exhortaron a estas personas a no insistir en esa práctica porque hay filtros de verificación de identidad, que incluye revisar que sí residen en Motul.

Varias personas fueron enviadas de regreso a su municipio, sin vacunar, la mayoría de ellas de Mérida.

El gobierno federal exhortó a las personas a no ir a los módulos de vacunación contra el Covid-19 si no tienen credencial de elector con domicilio en Motul y no son adultos mayores.

El Ayuntamiento, en su cuenta de Facebook, informó que ayer, en el segundo día de la vacunación contra el Covid-19 en el municipio, muchos adultos mayores acudieron a los módulos para recibir la dosis.

Agregó que, de acuerdo con informes recibidos, ayer se detectó a ciudadanos de otros municipios que llegaron para recibir la vacuna.

“Es una situación lamentable; sin embargo, los protocolos de vacunación son establecidos por el gobierno federal para comprobar que los ciudadanos que acudan a vacunarse residan en Motul”, posteó.

“Con la finalidad de evitar la movilización de personas externas al municipio, la Guardia Nacional y los servidores de la Nación solicitan que el domicilio coincida en la credencial de elector y el comprobante domiciliario para constatar la residencia de los ciudadanos”, indicó.— Mauricio Can Tec

DiariodeYucatan