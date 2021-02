''Mi nieta no respiraba'': narra una serie de ''milagros'' en Buctzotz

BUCTZOTZ.- Para Basilio Martín Canto, los milagros existen y la prueba es su nieta Hefzi, de 5 años, quien está sana y salva. Esto luego del fuerte accidente que se registró entre dos motociclistas el pasado viernes.

“No sé cómo explicarle la alegría que siento de ver mi nietecita viva , yo sentí que se me estaba muriendo ”, comparte el hombre, pastor de una iglesia en Buctzotz, en entrevista.

Hace unos días, abuelo y nieta protagonizaron un accidente en motocicleta. En su camino, se topó con otro motociclista que manejaba a alta velocidad, así que Martín Cano frenó de golpe, lo que causó que su nieta saliera disparada y cayera contra el pavimento.

“Mi nieta no reaccionaba, le agarré la pancita y por la nariz, me di cuenta que no respiraba, por eso recurrí a la oración por que es lo único que se hacer, la puse en mis brazos y se la encomendé mucho a Dios”.