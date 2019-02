Michelle Fridman, la gran asusente en el Triatlón 2019

PROGRESO.-Michelle Fridman Hirtsch, Secretaria de fomento turístico, fue la gran ausente del Triatlón de Mérida 2019, cuyas etapas de natación y atletismo se realizaron el sábado y domingo en Progreso.

La semana pasada, la funcionara estatal estuvo involucrada en una polémica tras sus declaraciones sobre el puerto. En las que dijo que era más fácil borrarlo del mapa y volverlo a costruir.

Su ausencia en las competencias causó sorpresa, pues su antecesor Saúl Ancona formaba parte de las ceremonias de inauguración y premiación en años anteriores.

Otros ausentes

Al banderazo de las competencias de la prueba juvenil, realizado el domingo, tampoco asistieron el alcalde Julián Zacarías Curi ni el gobernador Mauricio Vila Dosal.

En esta ocasión presidieron el evento Bernardo Crespo Silva, capitán Regional de Puertos, y Jonathan Castillo Romero, Director municipal de deportes.

Los prestadores de servicios dijeron que la Secretaria de turismo no quiso exponerse a que la abuchearan y por eso no acudió al puerto. Hasta el momento no hay ninguna declaración al respecto.- GABINO TZEC VALLE.