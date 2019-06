Mieleros dejan de cosechar la miel por falta de ventas

Emergencia en apicultura

VALLADOLID.— Cuando menos dos centros de acopio que funcionan como intermediarios y un exportador de miel han cerrado sus puertas, debido al desplome del precio del dulce por el cual en la actualidad se ofrece incluso $20, aunque apicultores dicen que lo más grave es que no hay demanda por el cierre del mercado extranjero, es decir no hay exportación.

Rolando Canché Poot, administrador de Mieles de México (Mielmex), uno de los exportadores de la ciudad, refirió que hace casi dos meses que no está comprando miel, porque sus superiores le prohibieron adquirir el dulce, debido a que el mercado extranjero está cerrado y hay mucha miel almacenada y no saben qué hacer con ello.

Los precios del kilogramo del dulce hasta hace poco más de un mes era de $36, luego bajó a $22, pero en los siguientes días se fue moviendo de tal modo que había quienes pagaban hasta $15, sin embargo ahora se ha estabilizado en $20, pero de todas maneras no están comprando nada, y los que lo adquieren lo hacen fiado, es decir los productores lo dejan y hasta que se logre vender se los pagan.

Ante el problema difícil que se está viviendo, ya cerraron sus puertas el centro de acopio “Oaxaca” otro que funciona en el barrio de San Juan también dejó de operar e incluso su empresa exportadora ya cerró.

Canché Poot dijo que la empresa que administra, a estas fechas, en años anteriores, ya habría acopiado alrededor de 1,700 toneladas para exportar, sobre todo a Alemania. Sin embargo, ahora no cuentan con nada, es decir sus bodegas están llenas de tambos vacíos.

Ante esta situación que se vive, los apicultores almacenan la miel en sus casas, y se corre el riesgo de que en poco tiempo pierda sus propiedades nutritivas, y obtenga un color oscuro, lo cual quedaría como miel de segunda calidad y por lo tanto se abarataría aún más.

Ante esto los apicultores dicen que ven otro remedio, aunque algunos dejan el dulce en otros centros de acopio y esperan hasta que les puedan pagar.

Un gran número de campesinos dedicados a esa actividad ya no están cosechando la miel de sus colmenas, de modo que las abejas tienen suficiente alimento y no tienen problemas por la falta del dulce. Pero económicamente están mal ya que no tienen dinero para sacar adelante a sus familias.

El apicultor explicó que el gobierno del Estado, ha puesto en marcha la creación de algunos criaderos de abeja reina, con el objeto de poblar las colmenas, pero en su opinión no le ve futuro al plan porque no hay venta de miel, de modo que aunque haya más producción de nada valdrá.

Algunos centros de acopio, aprovechan la situación para limpiar sus tanques, sus tambos y sus instalaciones en espera de que la situación mejore, pero hasta el momento no se tienen indicios de nada.

Por su parte una gran cantidad de los 6,000 productores de la región aprovechan para dividir sus cajas para que luego tengan más colmenas, esperando que la situación mejore.— Juan Osorio Osorno