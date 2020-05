Millonaria inversión en seguridad

Alcalde afirma que aún no recibe apoyo de Fortaseg

VALLADOLID.— Desde la administración pasada a cargo de Alpha Alejandra Tavera Escalante, actual delegada regional de los programas Bienestar en el Oriente del Estado, el programa de Fortalecimiento a la Seguridad (Fortaseg) no ha sido proporcionado al municipio luego de que en 2019 las reglas de operación fueran modificadas por el ejecutivo entrante.

En la última llegada del recurso, en 2018, la exalcaldesa realizó la entrega de 10 patrullas y presentó la renovación de equipos policiacos; sin embargo, hubo una manifestación de agentes que señalaban el mal uso del recurso y acusaron a la administración de inflar los precios de los productos adquiridos.

Por su parte, Alpha Tavera Escalante argumentó que apaciguaron la molestia de los manifestantes después de que se realizó el pago de nóminas.

Algunos inconformes continuaron con las presiones de manera sutil y en el cambio de administración varios de ellos renunciaron.

En entrevista telefónica, el alcalde Enrique Ayora Sosa externó que desde 2019 el Ayuntamiento, a través de ahorros administrativos, invirtió más de dos millones de pesos en la capacitación y equipamiento de los elementos de seguridad.

“El Fortaseg no se han dado, no porque no exista alguna gestión de nuestra parte, sino que en realidad antes no se medían ciertos aspectos como el índice de inseguridad y la demografía. Desde que entró la nueva administración federal se cambiaron las reglas de operación, poniendo tres requisitos a consideración: el índice de violencia e inseguridad que vive la región, que la población cuente con más de 1,000 habitantes y por último que sea una zona conurbada. Antes de esto no se calculaba el dinero del apoyo bajo este tipo de operación”, explicó el primer edil.

Con el Fortaseg se cubren la evaluación de confianza de los elementos operativos de las instituciones policiales municipales, capacitación, proceso de profesionalización, certificación y equipamiento de los elementos que conforman la institución de Seguridad Pública.

Ayora Sosa puntualizó que el 60% del programa está designado para la capacitación y nóminas, y el 40% a adquirir equipamiento.

El funcionario indicó que en 2019 se adquirió el equipo de seguridad con los ahorros que la Comuna ha generado con sus políticas de austeridad, fueron 2 millones de pesos que se invirtieron para conseguir uniformes tácticos de la marca Táctica 5.11, se renovó la infraestructura de seguridad, donde se reacondicionaron casetas de la ciudad y proporcionó bicicletas a los policías para que puedan realizar patrullajes a los alrededores de las colonias o fraccionamientos.

También dijo que el Ayuntamiento dispuso 1 millón de pesos al Gobierno del Estado para obtener ocho patrullas que estaban en calidad de comodato, es decir que se invirtieron 3 millones en seguridad pública.

Este año los recursos se manejarán de la misma forma y se están tratando temas pertinentes que serán vistos bajo el ahorro municipal 2020. El alcalde también mencionó que “Valladolid es el único municipio en el Estado que cuenta con la certificación de sus elementos policiacos”.— MARCO ISAÍ AGUILAR ÁLVAREZ