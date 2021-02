Se preparan para sembrar maíz

Milpero de Peto trabajará con las semillas criollas

PETO.— El año pasado los milperos pasaron dificultades por diferentes situaciones; sin embargo, hay quienes obtuvieron el 50% de sus cosechas, entre ellos Casimiro Pinzón Kauil, quien iniciará con la limpieza de su terreno para el próximo ciclo de siembra.

Señaló que no es fácil el trabajo de la milpa porque depende de las lluvias de temporal y los fenómenos naturales y las plagas representan un riesgo latente para los cultivos.

Es por eso que cada productor usa sus conocimientos para el trabajo de la milpa, pues indica que no hay manera de adivinar cómo será el temporal de lluvia, pero con la experiencia que tienen por los años trabajando en la milpa ya saben los tiempos para la siembra.

Además han optado por seguir trabajando con las semillas criollas pues conocen su calidad y la importancia de conservarlas.

“Siempre han rendido más que los híbridos, por eso conservamos y cuidamos nuestras semillas y debido a que sembramos de manera escalonada, hay más probabilidades de tener éxito”, explicó el campesino.

“Son cinco variedades de maíz los que trabajo y en el mes de marzo comenzaré a preparar el lugar donde voy a sembrar este año, como parte del ciclo de producción que tenemos”, agregó.

“Como cada año, sembraré semillas criollas pues se adaptan mejor a cualquier tipo de suelo, no así los híbridos.

Pinzón Kauil señaló que de las variedades de maíz que sembró el año pasado solo perdió el de naal t’eel (gallito). “Los que trabajamos la milpa estamos conscientes de que podemos perder la cosecha desde que comenzamos a trabajar, pero en mi caso no pago trabajo, yo me dedico a hacerlo porque si pierdo la cosecha lo único que habré perdido es mi fuerza, no mi capital”, externó.

“Los que nos dedicamos al trabajo de la milpa sabemos que el riesgo de perder la cosecha es latente y lo hacemos porque nos gusta y dependemos de eso, pues además de maíz, sembramos otros cultivos y logrando la cosecha, ya conseguimos alimento para todo el año.

Finalmente comentó que ahora está cosechando el maíz que logró este año y las mejores mazorcas las selecciona para semilla, pues cada año cuando inicia la época de siembra, lo vende y eso le permite generar ingresos para su familia.— MIGUEL ÁNGEL MOO GÓNGORA