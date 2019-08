Misión: unir a tribus del PAN

Nueva líder dice que no aceptará a aspirantes “tercos”

VALLADOLID.— Gabriela Aguilar Coronado, quien anteayer domingo fue ratificada y aclamada como la nueva líder del Comité Municipal del PAN, manifestó que uno de sus principales retos es lograr la unidad, ya que existen varias tribus políticas que de alguna manera han frenado y obstruido el triunfo electoral en el municipio.

La nueva dirigente panista indica que el domingo solo asistieron 63 personas a la reunión donde fue ratificada como nueva presidenta del Comité Directivo Municipal, precisamente porque hay grupos que se opusieron a su llegada al cargo, pero que por fortuna lograron ponerse de acuerdo con los asistentes.

Ahora dijo estar segura que tiene un fuerte trabajo, pero manifestó su confianza de que a través del diálogo “se logre la unión que tanto necesita el panismo local, sobre todo, ahora que Morena es quien gobierna el municipio y el país” y ellos están como una segunda fuerza política, por lo que tendrán que trabajar fuerte para lograr sus objetivos.

La señora Aguilar recordó que desde hace muchos años existen grupos a nivel local que frenan el triunfo del PAN en el municipio, que en lugar de ayudar lo afectan, pero espera que ella pueda lograr esa unión “que tanto se necesita”.

No es necesario decir quiénes lideran esos grupos, argumentó, pues cada quién lo sabe, pero que a partir de ahora tratará de privilegiar el diálogo con ellos, a fin de revertir la preferencia electoral que ahora favorece a Morena, y aseguró que sí es posible, si hay voluntad de cada uno de esos que dicen ser líderes de los pequeños grupos.

En este sentido advirtió que no aceptará la terquedad de quien quiera aspirar a un cargo de elección popular y que no cuente con la aceptación de la sociedad, pues lo que se buscará es un buen perfil y que realmente cuente con el apoyo del electorado, para lo cual es necesario que cada uno de los que aspiren que se autoanalicen si son aceptados o no.

“No se trata de que porque tiene dinero quiera contender a un puesto de elección popular, sino que realmente sea aceptado por la sociedad y que pueda darle el triunfo al PAN, sobre todo ahora hay que aprovechar que existen muchas inconformidades con la política que aplica el actual Ayuntamiento, de modo que existen muchas posibilidades de revertir lo que pasó en la elección del año pasado que le dio el triunfo a Morena.

“Seguro en 2021 habrá varios aspirantes para cargos de elección popular, pero en el caso de la alcaldía hay que estar seguros que sea un político que garantice obtener alrededor de 15,000 votos para poder ganar, por lo que es necesario la unión entre los panistas”, dijo.

“Parece difícil por el interés que tiene cada líder de grupo, pero con el diálogo se podrán lograr las cosas”, dijo y consideró que le espera un trabajo fuerte para lograrlo.— Juan Antonio Osorio