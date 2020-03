Misterio por pago de renta de tierras

No reciben en Suma de Hidalgo depósito de 2019

SUMA DE HIDALGO.— Integrantes del ejido de esta comunidad con sus derechos vigentes manifiestan su desacuerdo contra sus representantes por no tener información de recursos que recibían de la renta de tierras a una empresa eólica.

Según los contratos, cada seis meses recibían en promedio $250, y hasta donde se sabe el depósito en el banco se realizó el pasado 29 de octubre.

Esta cantidad, según los acuerdos, se incrementarán conforme avancen los trabajos, y los pagos fuertes llegarán cuando se genere energía. Cabe señalar que las obras están detenidas por dificultades.

Lo que exigen los socios es el dinero correspondiente del depósito vencido en octubre y aún no lo reciben. Se sabe que para abril se depositará la misma cantidad, según los quejosos.

Algunos se agrupan y acuden a preguntar y en algunas ocasiones, como respuesta les dicen que no saben nada o que mejor lo olviden; por último dicen no ser posible que reclamen porque nombraron a la Procuraduría Agraria como defensor legal y el dinero no lo pueden utilizar.

Los campesinos consideran, si en verdad existe un defensor, cuando menos que convoque a asamblea para dar una información que sienten merecer, o que en su defecto que se anule el acuerdo, a final de cuentas la máxima autoridad son los socios, el comisario es Heliodoro Cortés; Desiderio Cabrera, tesorero; Víctor René Pérez, secretario, y Eleazar Pool, consejo de vigilancia.

Entre los manifestantes esta José Brígido Méndez, Ambrosio Torres, Leónides Kuk, Fredy Ismael Cortés, Donato Camacho, Hilario Torres, Mariano Oxté, Catalino Valle y 50 firmas más.— Mario A. Torres Maldonado

