Misterio sobre fiesta ilegal

Nadie sabe dónde se ubica el rancho inspeccionado

VALLADOLID.— Fuentes policiales señalan que se han recibido denuncias por la organización de fiestas clandestinas, en donde se presume que hay consumo de drogas, pero no se dan datos exactos ya que al hacer las investigaciones no se ha encontrado algún evento similar al que se detectó el pasado fin de semana en los alrededores de Chemax, a excepción de reuniones sociales entre familias.

Ayer publicamos que autoridades de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y de la Guardia Nacional clausuraron un rancho en los alrededores de Chemax, detuvieron a tres personas en posesión de drogas y se detectó que varios de los asistentes al detectar la presencia de las autoridades tiraron las bolsitas, al parecer grapas con cocaína.

Sobre el asunto, como ya informamos, se habla de algunos ranchos ubicados en municipios del oriente, en donde presuntamente se realizan reuniones y se presume que hay consumo de alcohol en exceso y drogas.

Algunas fuentes señalan que las fiestas en los ranchos duran hasta dos días, de modo que existe la presunción del consumo de drogas, ya que solo de esa manera se explica que los participantes aguanten muchas horas.

Sobre el asunto, fuentes policiales indican que desde hace tiempo reciben reportes, en el sentido que en determinados puntos del oriente, se observan movimientos inusuales y se presume que realizan algunas fiestas clandestinas.

Sin embargo, las veces que han acudido a los puntos no los encuentran, debido a que los datos otorgados son erróneos y no son exactos, motivo por el cual no han procedido en contra de nadie.

Se reconoció que en sí han encontrado algunos sitios, pero en ellas se realizan reuniones familiares, pero de ninguna manera han visto drogas, como se presume que ocurrió en los alrededores de Chemax.

Se recordó que el único sitio donde han visto que se cometen actos ilegales fue en un rancho ubicado en el periférico de la ciudad, en donde se llevaba al cabo un torneo de lazo, el cual fue clausurado en su momento.

En el caso del rancho de la periferia de Chemax, las autoridades yucatecas indican que no se enteraron del operativo, incluso ya han investigado el hecho y no encuentran el rancho, incluso las autoridades municipales, no saben la ubicación de la propiedad.— Juan Antonio Osorio oSORNO