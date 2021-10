“Misterio” sobre unos directores

En Izamal pocos saben qué hacen o dónde están

IZAMAL.— A un mes y medio de haberse constituido legalmente la Comuna 2021-2024 que preside Warnel May Escobar, aún hay dudas del trabajo de las respectivas direcciones, lo que se pudo observar en una visita a Palacio Municipal donde todos “se tiraron la bolita” al preguntar donde se encontraban los directores o donde están las oficinas.

Nadie sabe, nadie supo decir con exactitud dónde están laborando.

De Wilma Rosa Osorio Valencia, directora del Instituto Izamal, tampoco se supo de parte de la presidencia la labor de quien en la administración 2018-2021 fue directora del Instituto de la Mujer en Izamal quien es maestra jubilada menos la función de dicho instituto; la ex síndico municipal 2018-2021 Carolina Concepción Carrillo Castro ahora es directora de desarrollo e imagen municipal; Claudia Beatriz Santos Castro, maestra de un jardín de niños y directora de Cultura también lo fue en la primera administración de May Escobar, que de igual manera hay un director de la Casa de la Cultura, Armando de Jesús Várguez Garma, una dirección de dos cabezas, tampoco se supo decir de Dalia María Can Uc quien es la directora de Educación, y es maestra de primaria; tampoco la de Erika Lizeth Rosado Alpuche cuya única función es la de firmar los vales de gasolina ya que fue nombrada Coordinación de Combustible.

Una dirección de cuatro cabezas es la Dirección de Desarrollo Social y Adulto Mayor a cargo de María Teresa May Mex prima del alcalde; dirección de Gestión Ciudadana ante el hospital O’Horan es la de Manuela de Jesús Ojeda Salazar, y la de Dirección de Atención Ciudadana a cargo de Ricardo Abigaíl Madera Tun, Areli Guadalupe Graniel Echeverría, directora de participación ciudadana.

Al parecer la duplicidad de funciones es para el pago de favores políticos y darle cabida al compromiso de recibir un sueldo por tres años, esto sin que muchos o la gran mayoría no acudan a laborar en la responsabilidad asignada; algunos más ya llevan años viviendo del erario por lo que no tienen otra fuente de trabajo, por el compromiso de varias directoras con su escuela muy pocas veces se les ha visto en mes y medio en Palacio Municipal.

También se supo de los casos de otros directores que dobletean , algunos no acuden y otros solo fueron nombrados para cumplir la cuota política.— Megamedia.