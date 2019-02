Mocambo no pasó una inspección de Protección Civil

La Comuna de Progreso solo le levantó un acta

PROGRESO.— El restaurante bar “Mocambo” trabajaba sin permiso de funcionamiento vigente y no pasó una inspección de Protección Civil hace tres meses, informó ayer la propia Comuna.

El negocio, cuya marquesina se derrumbó anteayer con saldo de tres muertos y cinco lesionados, es propiedad de la familia Perera Solís, pero el empresario meridano Carlos Baeza Manzanero lo tiene en renta y construyó una palapa en el segundo piso, que sirve como mirador de la playa del malecón.

El establecimiento se ubica en la calle 21 con 68, a una esquina del malecón y cerca del parque de La Paz.

El Ayuntamiento informó ayer lunes que el negocio trabajaba irregularmente, con una licencia de funcionamiento de 2017.

En un comunicado, la Comuna, que empezó el 1 de septiembre de 2018, indicó que la revisión de archivos en la Dirección de Desarrollo Urbano y Obra Pública arrojó que Mocambo fue remodelado en mayo de 2018, es decir meses antes del inicio de su gestión.

Añadió que la revisión de los expedientes de la Unidad de Protección Civil y de la misma Dirección reveló que en noviembre de 2018, como parte de las acciones de regularización de los establecimientos mercantiles del puerto, se inspeccionó en materia de protección civil al “Mocambo” y en la visita se detectó que no cumplía con los requerimientos necesarios para operar.

Se levantó un acta y se invitó a los propietarios a regularizar las observaciones hechas, abundó.

El mismo noviembre, en la mencionada Dirección de se recibió una solicitud del permiso de uso de suelo firmada por el propietario o responsable del comercio, pero no se le expidió porque no cumplió los requisitos para ello.

En entrevista, Luis Castro Naal, titular de esa Dirección, informó que un inspector de esa dependencia que ya no labora en la Comuna pasó un reporte de los trabajos que se realizaban en Mocambo, sin permisos.

Pero, agregó, el entonces director, Fernando Martínez Estrada, autorizó la obra, presuntamente negoció con el arrendatario.

Dijo que a la marquesina le pusieron más peso, construyeron un murete de bloques en todo el perímetro del bar.

Precisó que el frente que da a la calle 21 mide 8:45 metros y no contaba con viguetas.

“La causa del desplome de la marquesina fue el peso del murete de bloques, una obra que se hizo en la administración municipal anterior, que autorizó Fernando Martínez”, dijo.

Indicó que a la dependencia que dirige no le corresponde dictaminar, sino la Fiscalía del Estado dispondrá de un experto para el peritaje.

Aurelio Teodoro Medina Pérez, director de Protección Civil, a su vez, informó que en noviembre pasado un representante del negocio acudió a esta dependencia y solicitó la inspección del establecimiento para el trámite de la licencia comercial.

Detalló que se revisó el negocio y se recomendó al encargado que cumpla con lo que faltaba de señalización, como son punto de reunión y extintores, entre otros.

Pero ya no regresaron a pedir nueva inspección y no se les entregó la constancia para tramitar la licencia de funcionamiento comercial.

Indicó que en la visita al Mocambo no se inspeccionó el edificio, pues no presentaba indicios de estar en mal estado.— G.T.V.

Investigación

El alcalde de Progreso, Julián Zacarías Curi, dijo que ordenó recabar toda la información del “Mocambo”y cuando se tenga toda la documentación, la Contraloría local abrirá una investigación para determinar si hubo omisión de alguna dependencia del Ayuntamiento.

Tragedia

“Es una tragedia y no me voy a tocar el corazón si alguien no hizo su trabajo adecuadamente”, expresó el edil.

El responsable

Precisó que el propietario del “Mocambo” es responsable al 100% de los hechos y él, como autoridad, se cerciora de que se dé el seguimiento debido con las familias y les den apoyo; se está en contacto con la Fiscalía.

Corte de listón

En internet circula una foto donde se ve al alcalde Zacarías Curi con el meridano Carlos Baeza Manzanero inaugurando la palapa de Mocambo, en octubre de 2018.