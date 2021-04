Molestia por candidaturas de Morena

Morena abandera a ex priistas para puestos populares

VALLADOLID.— En el partido Morena azota una tempestad política al conocerse que expriistas serán los candidatos a elección popular para la alcaldía y para la diputación del XI Distrito, lo que originó una desbandada de muchos de ellos que iniciaron con ese partido en esta ciudad, junto con la ex alcaldesa Alpha Tavera Escalante, quien ya fue postulada para la diputación por el I Distrito Federal Electoral.

Movimiento Regeneración Nacional ya definió a sus candidatos: para la alcaldía fue propuesto Homero Novelo Burgos, quien en 2018 hizo mancuerna con Alfredo Fernández Arceo, cuando éste fue candidato por el PVEM, pero ahora se cambió de partido. Mucho antes ambos fueron miembros del PRI y se salieron de esa institución política.

Lo más sorprendente, aunque ya se anticipaba, fue la postulación del ex alcalde priista Roger Alcocer García, quien ahora irá como candidato a la diputación local por el XI Distrito por Morena. En 2015 cuando ganó la elección por Morena Alpha Tavera Escalante, ésta lo denunció ante la ahora Fiscalía General de la República por el desvío de recursos por $26 millones, debido a que no realizó cuatro obras con recursos federales, el museo del tren, una biblioteca y la plaza de la jarana. Los proyectos estaban destinados a realizarse en lo terrenos de la ex estación del tren; tampoco construyó una unidad deportiva por el rumbo del Conalep.

Ratificación

Las denuncias fueron ratificadas por el ahora alcalde Enrique Ayora Sosa, cuyos procesos penales se ignora hasta el momento hasta dónde llegaron. El caso es que hasta ahora no se ejerce acción penal en contra del ex primer edil, que ahora es candidato por Morena para la diputación por el XI Distrito Electoral.

Para la diputación federal por el I Distrito, como se publicó hace unos días, fue designada la ex alcaldesa Alpha Tavera Escalante, de tal modo que las tres posiciones ya están definidas, dejando en el camino a otros miembros de Morena que aspiraban a un cargo, como es el caso de la ex secretaria del ayuntamiento Didia Mendoza Arzápalo.

Las designaciones desataron una tempestad entre los miembros de Morena, ya que justamente Didia Mendoza Arzápalo, molesta por las designaciones, decidió renunciar a Morena y postularse como candidata a la alcaldía por el PVEM, en vista de que Alfredo Fernández Arceo, quien fue candidato y fundador de ese partido en esta ciudad renunció, abanderando de esa manera al PAN y a Nueva Alianza en busca de la alcaldía.

Varios ex funcionarios de la administración de la morenista Alpha Tavera ya levantaron la mano en las redes sociales para apoyar a Didia Mendoza Arzápalo, de modo que ese partido va dividido rumbo a las elecciones del 6 de junio próximo.

En las redes sociales Alfredo Fernández Arceo subió un video en donde hace pública su renuncia al PVEM, partido que lo cobijó en las pasadas elecciones y logró cerca de 9,000 votos, quedando en la segunda posición, pero ahora su situación es incierta.

En cuanto a registros, Fernández Arceo se inscribió por el Partido Nueva Alianza para la alcaldía, luego que hace uno días hizo lo mismo por el PAN y también Luis Fernández Vidal se registró como candidato del PAN para la diputación por el XI Distrito.— Juan Antonio Osorio Osorno

Morena “Cochinero” directo desde CDMX

Expresiones del consejo estatal de Morena luego de conocer las postulaciones.

Que lo saquen del Estado

La dirigencia y el consejo estatal del partido Morena en Yucatán se desajenaron del “cochinero” que mandaron hacer desde Ciudad de México a través del senador Ovidio Peralta Suárez, de quien ya pidieron lo saquen del Estado.

Gritos de enojo

En rueda de prensa por momentos interrumpida por gritos de enojo contra Ovidio Peralta, Mario Mex Albornoz como presidente estatal de Morena advirtió ayer que tomarán las medidas pertinentes para tratar de limpiar su proceso de selección interna ya muy desaseado, lleno de traiciones y violaciones a los derechos de la militancia y de los aspirantes.

Delegado

Desde mediados de enero, el senador tabasqueño Ovidio Peralta Suárez funge en Yucatán como delegado del Comité Ejecutivo Nacional de Morena.

En libertad de impugnar

Ante aspirantes a quienes se eliminó de la lista de candidatas y candidatos, el dirigente dijo que estaban en toda libertad de impugnar estos registros y la dirigencia estatal los apoyaría.

Candidatura concretada

El dirigente de Morena en Yucatán ya había anticipado esta posibilidad, al concretarse anteayer la inscripción de la senadora Verónica Camino Farjat como candidata a la presidencia municipal de Mérida.

Traición

Mex Albornoz reitero sus señalamientos contra el senador por actuar de manera clandestina y traicionar a su partido al buscar candidatos externos del PRI y el PAN, por ejemplo, “en vez de seleccionar a morenistas con probada militancia y que cubren los perfiles” para hacer una buena campaña y ganar las elecciones.

Descontento

Horas antes de la rueda de prensa a cargo de la dirigencia estatal de Morena en Yucatán, Alberto Nolasco Sosa y Edwin Palomino Sulub expresaron su descontento con la imposición de candidatos, tras quedar sin posibilidades debido a que las encuestas favorecieron a otros.

Credibilidad en duda

Ambos restaron credibilidad a las encuestas en Morena, y también señalaron a Ovidio Peralta como responsable de la imposición de candidaturas en Yucatán.