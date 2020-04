Molestia por indicación estricta

Impiden el paso en Valladolid a oficina de la CFE

VALLADOLID.— Usuarios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que acudieron a pagar, resolver dudas sobre el servicio y otros para quejarse por el exceso de cobro manifestaron su molestia porque personal de seguridad no permitió el acceso a la oficina con el argumento de que ese espacio era para que los beneficiados del subsidio del gobierno pasen a pagar, pero no había nadie en el interior.

Ayer desde las 8 a.m. los usuarios de la CFE se comenzaron a reunir en la entrada de la oficina para realizar pagos o resolver algún problema con el servicio, pero se llevaron la sorpresa de que no los dejaban pasar, ni siquiera uno por uno, lo que causó molestia.

Algunos afectados que estaban en la fila comentaron que no los dejaban pasar desde hace más de una hora, pues el personal de seguridad de la CFE argumentó que la oficina solo sería para que pasaran los beneficiados con el financiamiento del 50% que dio el gobierno del Estado, pero no había nadie en el interior del sitio.

Ante esta situación, usuarios usaron los cajeros automáticos para realizar sus pagos, pero los otros tuvieron que esperar mucho más tiempo para poder pasar, incluso varios optaron por retirarse. Los inconformes enojados consideran que la CFE debe crear una estrategia para cobrarles a los que tienen el apoyo del 50% del gobierno del Estado sin afectar a los otros que van con el mismo objetivo, pues propicia que la gente se aglomere en la puerta de la oficina de la empresa productiva del Estado.

Cumplen a medias

Por cierto, se observó que la mayoría de los usuarios que estaba en la fila tenía cubrebocas, pero no respetó la sana distancia, incluso algunos comentaron que no deberían estar tantas personas en el mismo lugar, pero los están obligando a hacerlo, con el riesgo de que sean contagiados.

Indicaron que por un lado las autoridades tratan de cuidar que no hayan más contagios, pero al mismo tiempo ellos mismos, aunque de otras dependencias federales, propician el contagio, de modo que no hay un buen plan de prevención.

Según algunos usuarios, si no acuden a pagar corren el riesgo de que les suspendan el servicio de suministro y los que no fueron beneficiados con el plan del gobierno también son de escasos recursos, ya que muchos no están trabajando porque fueron despedidos y no tienen otros ingresos, de modo que también requieren el financiamiento que otorga el gobierno estatal en el pago de sus recibos.— Juan Antonio Osorio Osorno