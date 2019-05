Molestia por medidas contra los mototaxis

En Peto reclaman al alcalde por no cumplir promesa

PETO.— Molestia, angustia e impotencia sienten los mototaxistas a los que les retuvieron sus unidades por no tener sus permisos actualizados, incluso quienes no forman parte de ninguna agrupación acusan al alcalde Edgar Calderón Sosa de no tener palabra, porque prometió durante su campaña que dejaría trabajar a todos.

Fátima Canché Canul, ama de casa que se dedica al trabajo de mototaxista y que no forma parte de ninguna agrupación, señaló que lo único que quiere es que la dejen trabajar libremente, porque a través de esta actividad se gana la vida y de los ingresos que se generan dependen sus seis hijos.

“El alcalde gritó durante su campaña que no iba a hacernos nada, que nos dejaría trabajar y ahora me han quitado mi mototaxi, por lo que exijo que cumpla su palabra”, apuntó.

“Hoy, mientras ‘taxeaba’ en un retén del centro de la población me retuvieron y me quitaron mi mototaxi y ahora dicen que me van a sancionar para regresármelo”, agregó.

Cuotas

“No me afilié a ninguna agrupación porque veo que los dirigentes de cada una de ellas viven bien por las cuotas que le cobran a sus agremiados y no tengo para pagar lo que ellos piden mensualmente”, indicó.

“Vemos que hay delegados que rentan sus mototaxis y lo ven como negocio, mientras que a los que realmente dependemos de esta actividad nos perjudican”. — MIGUEL ÁNGEL MOO GÓNGORA

—El alcalde nos prometió que nos dejará trabajar libremente y ahora no cumple su palabra, cuando en su momento estuvimos apoyándolo en todo momento.

La mujer señaló que tiene seis hijos que están estudiando, dos en la secundaria, tres en la primaria y uno en el preescolar, por lo que depende de esta actividad para ganarse el pan de cada día.

Multa

“Me están pidiendo $3,500 de multa, dónde creen que lo voy a agarrar si estoy al día y sobrevivo de lo que gano todos los días”, dijo la mototaxista Fátima Canché Canul.

Regulación

El problema para regular a los mototaxista en la entidad parece no tener solución, ya que este tipo de transporte no está considerado dentro de las reyes del ramo, según se informó en el Congreso local.