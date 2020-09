Molestia por zanjas en Tekax

Lento avance de obra para mejorar la red de agua

TEKAX.— Vecinos de la calle 49 piden a las autoridades municipales terminar pronto la obra de la ampliación de la red de agua potable; señalan que las zanjas fueron hechas hace un mes y se han convertido en un peligro para los habitantes del sector.

El profesor Renán Carvajal, quien tiene su domicilio en la calle 49 entre 54 y 56, señaló que desde hace varios días no puede sacar su auto fuera de casa debido a que puede caer en un hueco.

La obra de ampliación de la red de agua potable, que se realiza sobre 49, desde la calle 58 hasta la 50, arrancó hace un mes cuando se cavaron las zanjas para meter la tubería, pero hasta la fecha permanecen los huecos.

Los vecinos ya quieren que se termine la obra por los riesgos y perjuicios que ocasionan las zanjas.

El profesor Renán Carvajal comenta que se lleva casi un mes con esa obra y nadie les hace caso y se pregunta que cuando pase algún accidente en esa vía quién será el responsable.

“Así no se pueden dejar las obras, sin terminar, ¿qué está pasando en Tekax?, no puedo sacar mi camioneta de mi casa, antes de hacer esta denuncia pedí (a las autoridades) que se resuelva el problema, pero nadie me hizo caso, por esa razón lo estoy haciendo público, y así están varios vecinos de esta calle”, expresó.

Respuesta

Por su parte, el arquitecto Francisco Pantí López, director de Obras Públicas del Ayuntamiento, señaló que están en los trabajos finales de la obra.

“Estamos realizando las interconexiones, sabemos que la obra causa molestia, pero pedimos comprensión a la gente. Son necesarios estos trabajos para mejorar el servicio y la red de agua potable del municipio; no es fácil, pero ya se terminarán en la brevedad posible para que todo vuelva a la normalidad”, dijo.— Arnulfo Peraza Rodríguez

DiariodeYucatán