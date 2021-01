Molineros de Tizimín aplican reglamento

Amonestaciones previas a las sanciones, dicen

TIZIMÍN.— Ayer entró en vigor la aplicación del nuevo reglamento de molineros con el fin de regular el reparto de tortillas en el municipio.

Como se recordará, se realizaron modificaciones al reglamento, mismas que fueron aprobadas en sesión de cabildo el pasado 12 de diciembre.

Entre los acuerdos se establece la no repartición de masa o tortilla dentro de una distancia radial mínima de 250 metros entre uno y otro negocio del mismo giro, así como también solo se permitirá un repartidor por establecimiento.

La semana pasada, directivos de la Unión de Industriales de la masa y la tortilla señalaron que en Tizimín hay varios molinos que tienen hasta 7 repartidores por negocio.

Indicaron que todo el desorden se generó a raíz de la pandemia generando una competencia desleal al grado que a la fecha han cerrado 10 tortillerías en Tizimín.

Tras los nuevos acuerdos, ayer inició la aplicación del reglamento tanto para la cabecera como en las comisarías.

Según William Cahum Dzul, el líder del gremio, solo tres socios no acatan las medidas acordadas ya que la mayoría está respetando tener solo un repartidor.

El líder dijo que hoy martes se le notificará a esos molineros que se resisten y se les hará el exhorto a que existe un reglamento ya que si continúan reincidiendo tendrán que pedir apoyo a la policía municipal.

Señaló que entiende la situación que varios se podrán quedar sin empleo al despedir a los repartidores, pero lo mismo está pasando con los socios que han tenido que cerrar ante una competencia desleal.

Cahum Dzul recordó que todo molinero debe contar con su licencia de repartición de tortilla misma que el Ayuntamiento otorga de manera gratuita, siempre y cuando soliciten el tarjetón que la directiva otorga.

Añadió que hay sanciones que no condonarán pues es un reglamento que está vigente y de no acatar pueden perder el permiso de reparto pues en estos días son llamadas de atención las que se harán, sin embargo dice que hay molineros que piensan que no se le va a dar seguimiento y siguen operando como si nada.