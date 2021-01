Molineros no están al día aún

TIZIMÍN.— A pesar que ya entraron en vigor las modificaciones al reglamento de molineros, son pocos los socios que se han puesto al día con sus permisos pues implica un gasto de al menos mil pesos.

A la fecha, solo 5 socios han acudido a tramitar la renovación de su permiso para la repartición de tortillas.

Solo para tramitar el tarjetón que expide la directiva del gremio de molineros se tiene que pagar 300 pesos además del permiso del Ayuntamiento para repartir tortillas, de $800.

El costo del permiso anual ha generado que haya flexibilidad hacia algunos molineros mientras se ponen al día con su documentación, sin embargo eso no implica que no se acaten las modificaciones al reglamento pues desde el lunes que entró en vigor hay una comitiva que vigila que no se invadan las áreas de cada socio o que se emplee a más de un repartidor por negocio.

Incluso apenas el martes se retuvo a un repartidor que violó el reglamento y a quien se le decomisó su producto.

William Cahum Dzul, líder de los molineros explicó que el caso del repartidor retenido el martes se turnó a jurídico de la Comuna y se acordó que se enviarán a inspectores a verificar si en verdad el local no cuenta con una licencia de funcionamiento para operar como tortillería.

Indica que aún hay repartidores que siguen violando el reglamento y que en los próximos días estarán reteniendo con apoyo de la policía.

Dijo que regular el desorden que se había hecho está costando trabajo y llevará varios días pues son solo 5 los que ya se pusieron al día con sus permisos.

Añade que la ciudad es amplia y los repartidores pueden operar en zonas donde no hay molinos sin afectar a nadie, pues inclusive en la periferia no siempre hay cerca una tortillería.— WENDY UCAN CHAN

DiariodeYucatan