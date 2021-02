Monopolizan un espacio

Complacencia oficial hacia dos comerciantes

VALLADOLID.— Dos vendedores semifijos mantienen monopolizado el espacio en las puertas del Hospital General de esta ciudad donde venden tacos, tortas y frituras, con la complicidad de funcionarios del departamento de Espacios Públicos y Mercados, quienes no permiten que otras personas se instalen en el lugar.

Cornelio Castillo Tamay, quien es de capacidades diferentes, acudió a vender en el lugar algunos de sus productos para poder obtener recursos y mantener a su familia, sin embargo al poco rato llegaron al lugar inspectores de Espacios Públicos y con prepotencia les indicaron que no podían estar en el lugar, incluso le dijeron que si quiere vender lo puede hacer tres cuadras retirado del nococomio, de lo contrario tiene que pagar $2,500 al Ayuntamiento.

El caso fue publicado en algunas redes sociales, en donde se queja “Don Cornelio”, como le llaman, quien comentó que no puede pagar lo que le están pidiendo, pero pidió que le permitan pagar en abonos, pero no se lo permitieron, por lo que el humilde vendedor se retiró, junto con su hijo, quienes según dicen fueron insultados por los inspectores, a quienes no identificó.

Otro vendedor de panuchos y salbutes recordó que hace algunos meses intentó vender en las puertas del Hospital, pero dos vendedores que están en el lugar no se lo permiten, incluso ellos mismos llamaron a los inspectores y lo corrieron del lugar.

Ante tal situación se fue a vender en las puertas del edificio de la Secretaría de Seguridad Pública, ubicado a unos 500 metros del nosocomio, en la misma avenida, pero consideró injusto lo que les están haciendo.

Comentó que ahora está tratando se reunir dinero para pagar lo que el ayuntamiento le está exigiendo para poder vender en el Hospital, donde considera que sí puede vender un poco más de lo que ahora vende, debido a la cantidad de gente que acude al sanatorio, sobre todo a los familiares de los enfermos.

Se trata, dijo, de un servicio que le está dando a la gente que ahí acude, pero es lamentable que dos personas estén monopolizando la venta en la puerta del Hospital con apoyo de las mismas autoridades.

Explicó que está dispuesto a pagar el derecho de uso del suelo, pero no los $2,500 que le exigen, ya que apenas obtiene para sacar adelante a su familia.— Juan Antonio Osorio