Morosos no tendrán agua

Comenzarán hoy en Tizimín a limitar el servicio

TIZIMÍN.— A partir de hoy quedará suspendido el servicio de agua potable para los usuarios que no pagaron en tiempo y forma en el último mes de descuentos que ofreció el Ayuntamiento.

Hasta el día de ayer más del 30 por ciento de morosos de la localidad no se había presentado a pagar el recibo de agua en las oficinas de Tesorería y Finanzas.

En la última semana un gran número de personas acudió con su recibo y dinero en mano a realizar el pago de montos que iban desde los 500 hasta más de 10 mil pesos.

Incluso personal del agua potable indicó que habían recibos entregados que superan los 50 mil pesos por usuarios que nunca antes habían hecho pago alguno, como herencia de padres y abuelos.

Ayer a las tres de la tarde, cuando estaban a punto de cerrar las oficinas de cobro del Palacio Municipal, varios usuarios llegaron de último momento a realizar su pago.

Según los trabajadores, en la última semana estuvieron recibiendo a más de 100 personas al día aprovechando los descuentos, ya que además de recargos se les hacía un pequeño descuento adicional.

Límber Vázquez Dávila, director del sistema, advirtió que a partir de hoy se hará suspensión del servicio a los morosos y para que vuelvan a tener agua tendrán que pagar primero la deuda sin descuentos así como la reconexión que son de 120 pesos adicionales.

“Hubo mucha gente que estuvo pidiendo un plazo más y solo a los que llegaron del 25 al 31 de julio se les dio una prórroga de 10 a 15 días para pagar”, dijo.

“Los que no llegaron en ese tiempo, ya no hay otro chance, se les estuvo avisando, incluso notificando no una, sino varias veces, pero hacían caso omiso”, dijo.

Incluso dice que en los casos de algunas personas en situación vulnerable se mandó a verificar y se les daba descuento con la facilidad de que paguen antes de tiempo.

Vivales

“Sin embargo, hubo usuarios que se querían aprovechar y ponían de pretexto alguna situación para hacerles descuentos, pero nos dimos cuenta que no era real y se cobraba sin recargos”.

Según el personal del agua potable, un caso similar ocurrió en la administración del ex alcalde José Dolores Mezo Peniche cuando se colocaron limitadores a las tomas de los usuarios que debían: si en un plazo de dos meses no se saldaba el adeudo se les suspendía por completo el servicio, sin embargo ante la presión de la ciudadanía se tuvo que reanudar el agua a toda la población, incluyendo morosos.— WENDY UCÁN CHAN