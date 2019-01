Mortal caída de un progreseño al embravecido mar 

“Viejo no nos dejes”

PROGRESO.— Sin pensar que arriesgaba su vida, el pescador Írving Emilio Flores Nah se lanzó anteayer lunes a las frías aguas del Mar Caribe para tratar de salvar a Luis Alfonso Couoh Cab, de 67 años, quien por un golpe de marejada se cayó de la cubierta del barco “Cristo Rey” en plena travesía.

A sus 22 años de edad, Flores Nah experimentó cómo todo cambia en fracción de minutos: aunque logró agarrar a su compañero y decirle “Viejo no nos dejes”, él perdió la vida en las embravecidas marejadas causadas por los remanentes del norte del frente frío 29.

Pero Couoh Cab, cocinero del “Cristo Rey”, ya se había ahogado, relató Flores Nah (a) “Zorro” ayer en la mañana, tras arribar el barco a Yucalpetén con el cadáver.

Para la pesca de mero con línea, el “Cristo Rey” zarpó el lunes 7 con Couoh Cab, José Antonio Couoh May, quien es patrón del barco e hijo del difunto; Flores Nah, pescador y nevador, y José de los Reyes Rivero, motorista, pero a éste lo desembarcaron en días pasados porque se sentía mal, así que quedaron solo tres tripulantes.

En el barco capearon el norte que azotó el domingo 20 en la madrugada en las costas de Yucatán.

Flores Nah dijo que el norte estuvo fuerte, pero lo sortearon sin problema.

Anteayer lunes reanudaron la pesca cuando estaban a 185 millas (342.62 kilómetros) de Yucalpetén, en pleno Mar Caribe, por el rumbo de isla Contoy, ubicada al norte de Isla Mujeres.

Al mediodía, Couoh Cab preparó salchichas y frijoles para que almuercen.

Luego de comer, el patrón puso en marcha la embarcación para ubicar un punto de pesca.

Flores Nah se metió en las neveras para poner hielo al pescado capturado para su conservación.

“Eran como a las 1:30 de la tarde cuando sentí que el barco moderaba la velocidad; pensé que iban a lanzar la línea, pero fue cuando escuché que el patrón gritaba: ‘¡Mi viejo, mi viejo, cayó al mar!’”, contó Flores Nah.

“Empujé la tapa de la nevera, salí y el patrón me dijo: ‘Lánzate para rescatarlo’. Enseguida me quité botas y overol y me arrojé al mar; el agua estaba helada, vi que las marejadas se llevaban a Luis Coouh, quien desesperado luchaba para mantenerse a flote, trataba de nadar”.

El joven, quien lleva dos años trabajando en el “Cristo Rey”, narró que alcanzó a Couoh Cab y lo agarró del cabello para que no se fuera al fondo del mar, mientras el barco se acercaba a ellos.

Abrazo

“Abracé a don Luis y le dije: ‘Viejo no te vayas, viejo no nos dejes’, pero ya había fallecido. Todo duró como 10 minutos, en ese tiempo cambió todo. Lo subimos al barco, lo tratamos de reanimar, pero fue en vano, estaba muerto, no lo podíamos creer”, narró con tristeza y ojos llorosos.

“Navegamos toda la tarde y la noche, porque estábamos lejos, para poder llegar a Yucalpetén”, explicó.

“No se podía parar la máquina del barco porque tiene una falla mecánica; el chip satelital no funcionó cuando lo accionamos”.

Indicó que la tragedia ocurrió en aguas profundas del Mar Caribe, a 80 brazas (143.8 metros), donde las aguas están frías, y una caída suele ser mortal.— Gabino Tzec Valle