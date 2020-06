Mortal, el primer caso de Covid-19 en Tekal de Venegas

El primer caso de Covid-19 en Tekal de Venegas fue una mujer de 67 años de edad que murió al quinto día que le comenzaron los síntomas de la enfermedad, según la base de “Datos Abiertos Covid-19 en México”.

Tekal de Venegas tuvo el récord estatal de ser el único de los 106 municipios de Yucatán que no registró casos positivos, ni descartados ni sospechosos de Covid-19 en ese banco de datos, de la Secretaría de Salud federal (SSA), desde que la pandemia llegó a la entidad en marzo y hasta el 27 de junio.

La marca histórica la perdió hoy domingo, cuando en la base de datos de la SSA apareció el primer caso de Covid-19 en Tekal de Venegas.

Hace menos de 24 horas, a las 6 de la tarde del sábado 27 de junio, la Secretaría de Salud de Yucatán, que sube los casos a la base de la SSA, dio a conocer el primer caso de Covid-19 en Tekal de Venegas, pero no informó que la paciente murió.

El primer caso de Covid-19 en Tekal

Según el reporte de la SSA, la vecina de Tekal, de 67 años de edad, era mayahablante y padecía de diabetes, inmunosupresión, hipertensión y obesidad.

Le comenzaron los síntomas el sábado 20 de junio, lo que significa que se contagió el domingo 7 u otro día posterior, pues el Covid-19 se manifiesta de 2 y 14 días después del contagio.

La fecha cuando la mujer se enfermó también significa que se expuso al virus del Covid-19 en los días posteriores al paso del ciclón “Cristóbal”, que del lunes 1 al sábado 6 de junio causó lluvias e inundaciones en Yucatán, así que mucha gente dejó sus casas inundadas para ir con familiares o albergues.

Mortal, el primer caso de Covid-19 en Tekal

Al quinto día que se enfermó, el jueves 25 de junio, la vecina de Tekal fue hospitalizada y el mismo día murió. Tenía neumonía. No fue intubada ni ingresó a la Unidad de Cuidados Intensivos.

Aunque en el banco de datos no se precisa en que hospital la internaron (se anotó No Especificado), se registró que fue en una clínica que no es de las unidades de salud monitoras de enfermedades respiratorias (Usmer). Solo en las Usmer se hace la vigilancia centinela del Covid-19.

Tekal está identificado como el municipio 77 de Yucatán en la base nacional de datos de Covid-19. El municipio es gobernado por el panista José Antonio Aragón Uicab y tiene 2,616 habitantes, según el Inegi.

Este sábado 27 de junio, al darse a conocer el primer caso de la pandemia, Tekal de Venegas salió del “top ten” de los municipios de Yucatán que se mantienen libres de Covid-19.— Flor Estrella Santana

Te puede interesar: