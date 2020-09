Motivación para estudiantes

Enfermero logra título trabajando como albañil

OXKUTZCAB.— “No olvido de dónde salí y mucho menos olvido a las personas que me dieron buenos consejos, agradezco a mi familia y amigos”, expresó Manuel Chimas, quien se tituló como licenciado en Enfermería.

Para lograr concluir sus estudios en Enfermería en el Centro Educativo Rodríguez Tamayo (CERT) de la generación 2015-2019, el joven tuvo que trabajar como albañil. Luego de cuatro años, en julio de 2019 recibió su carta de pasante y participó en la ceremonia emblemática del Paso de la Luz, que simboliza la transmisión de los conocimientos y valores de enfermeros experimentados a las nuevas generaciones.

Hace unos días Manuel Chimas por fin obtuvo su título y lo celebró con una fotografía en la que estaba con sus compañeros albañiles, quienes lo motivaron a seguir adelante para conseguir una de sus metas personales.

“Este secre ya es licenciado en Enfermería. No me olvido de donde salí y mucho menos olvido de las personas que me dieron buenos consejos, agradezco a mi familia y amigos”, expresó en redes sociales.

Cientos de personas lo han felicitado y considerado como un ejemplo de motivación para los estudiantes, así como un motivo de orgullo para sus padres.