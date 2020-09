Moto contra grúa en Ticul

Chofer: trabajos en una calle no le dejan ver el alto

TICUL.— Un lesionado de consideración dejó como saldo un aparatoso accidente ocurrido ayer jueves por la mañana entre una grúa y una moto.

Los hechos se registraron minutos antes de la 11 de la mañana en la calle 36 con 15 del barrio de San Enrique.

El motociclista Pedro Enrique Chapa Salazar, de 44 años de edad, transitaba de Oriente a Poniente con preferencia de paso, pero el chofer de una grúa no respetó el alto de disco y lo impactó; luego cayó al pavimento.

Al sitio llegaron agentes de la Policía Municipal, quienes se hicieron cargo de las diligencias del caso.

El conductor de la pesada unidad, Randy de Jesús Salazar Ávila, de 41 años de edad y vecino de Kanachén, Maxcanú, dijo que no se fijó del letrero de alto porque, alegó, personal de Obras Públicas realizaba trabajo de bacheo en la calle 36 y una camioneta tapaba el alto.

El chofer fue detenido y trasladado a la comandancia para el deslinde de responsabilidades.

Al sitio también llegaron paramédicos de la Cruz Roja, quienes trasladaron al motociclista al Centro de Salud, después de prestarle los primeros auxilios.

En Valladolid, madre e hija resultaron con varias lesiones que no ponen en peligro su vida, luego de ser atropelladas por un camión repartidor de abarrotes, cuando iban a bordo de una motocicleta.

El hecho ocurrió anteayer miércoles por la tarde en la entrada a la comisaría de Pixoy.

De acuerdo con un informe de la Policía, la pesada unidad circulaba de Oriente a Poniente y en el mismo sentido lo hacía la moto que conducía D.C., quien llevaba a su hija H.M. en la parte trasera de la unidad.

Sin embargo, el conductor del camión, cuyo nombre no se informó, al dar vuelta a su derecha no se dio cuenta que la moto ya estaba por su costado derecho, de tal modo que la mujer no pudo evitar el impacto y chocó con la rueda derecha del camión.

Madre e hija cayeron al pavimento y sufrieron diversas lesiones.

Vecinos que se percataron del accidente corrieron para auxiliarlas, mientras llegaban los paramédicos de la Policía Municipal.

Ambas mujeres fueron llevadas al Hospital General para que reciban atención.— Pedro Emmanuel Chuc Tut / Juan Antonio Osorio Osorno