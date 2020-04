Moto embiste a un voluntario en retén

Un conductor no respeta el filtro de Kopté, en Motul

MOTUL.— Un motociclista no respetó el filtro sanitario que está instalado en la comisaría de Kopté por la emergencia del Covid-19 y arrolló a uno de los voluntarios.

El hecho se registró anteanoche martes, cerca de las 9, en el puesto de control del entronque Kancabchén Rancho-Kopté.

Matías Cauich, de 67 años de edad, al parecer no vio a Édgar Cauich, de 45 años, quien le marcaba el alto y el manubrio de la moto lo golpeó en el brazo derecho.

Tras el incidente llegaron paramédicos para brindar los primeros auxilios al lesionado y agentes de la Policía Municipal, quienes le llamaron la atención al motociclista, a fin de que respete los filtros sanitarios.

El comisario municipal de Kopté, Reyes Gamboa Can, indicó que varios conductores no respetan los conos preventivos ni a los voluntarios que les piden que se detengan. En ese cerco sanitarios no se permite el paso de personas provenientes de Quintana Roo y otros lugares, a fin de prevenir contagios.— Mauricio Can Tec

