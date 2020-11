Motociclista, lesionado al chocar contra automóvil en Motul

MOTUL.- Un motociclista terminó en el hospital luego de colisionar contra un automóvil que doblaba en una glorieta con preferencia. El saldo fue de daños materiales y de un lesionado.

Fotos: Mauricio Can. Fotos: Mauricio Can. Foto: Mauricio Can Fotos: Mauricio Can. ❮ ❯

Este domingo se registró un accidente sobre la calle 27 entre 48, cuando Carlos O. circulaba de Poniente a Oriente sobre la calle 27 en la motoneta Italika 110 c. c., con placas 4HRV8. Al llegar a la glorieta sobre la calle 48, no se percató del automóvil que doblaba en la glorieta y lo impactó en la parte derecha delantera de la puerta.

El Versa color azul con placas YWE 026A, viajaba de Norte a Sur y al doblar en la glorieta fue colisionado.

Tras el fuerte impacto, el motociclista quedó tendido en el pavimento. Los paramédicos de la Policía Municipal lo trasladaron a un hospital por posible fractura del brazo y de la pierna derecha.

La aseguradora del automóvil llegó para el deslinde de responsabilidades.