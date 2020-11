Motociclista muere tras chocar contra un camión estacionado

BACA.- Un motociclista falleció hoy al chocar contra un camión de carga estacionado en el acortamiento de la carretera federal Mérida-Motul, en el tramo Baca - Motul.

El motociclista circulaba de Poniente a Oriente en una Italika 110 C. C., cuando por la intensa lluvia no se percató y chocó contra un camión de carga placas YT 4330 A, estacionado en el acortamiento del kilómetro 23 más 500.

Datos recabados en el lugar señalan que eran dos camiones de carga, uno transportaba bloques y apoyaba en el cambio de llantas de otro camión, pero presuntamente no tenía prendido sus intermitentes y sólo tenía luces normales.

El motociclista no frenó y al chocar su vehículo con la llanta trasera izquierda el conductor golpeó el rostro en la cama de metal, quedando desfigurado.

El motociclista es de unos 35 a 40 años de edad, vestía pantalón de mezclilla, suéter negro, zapatos negros y un bulto azul como las que dan las maquiladoras de la zona.

Al lugar llegaron paramédicos de la SSP, en la ambulancia Y5 al mando de Fernando Pech e Iván Aguilar Flores.- MAURICIO CAN TEC