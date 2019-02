Motociclista se estrella contra un triciclo, hay una mujer lesionada

DZILAM GONZÁLEZ.-El exceso de velocidad de un motocicilsta, que no proporcionó su nombre, pero conocido como “Quesito”, circulaba sobre la calle principal con su motocicleta Yamaha 200 c. c., color negra, cuando colisiona por la parte trasera a una pareja que transitaba en un triciclo.















Foto: Megamedia

El triciclo color amarillo que manejaba Eulalio Cutz acompañado de su esposa Landy Cutz.

“Yo escuchaba el sonido de la moto y al llegar con nosotros se impacta el motociclista que provoca que caigamos del triciclo” comentó Landy Cutz.

Al lugar llegaron elementos de la policía municipal, pero el motociclista se escapó.

Quien se llevó la peor parte en el percance fue la mujer que se encontraba a bordo del triciclo resultó con golpes en todo su cuerpo, por lo que fue necesario ser trasladada al hospital.-JUAN MANUEL CHAPA CANTU.