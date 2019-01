Motociclista se vuela el alto y choca a un auto

MOTUL. – Un motociclista en estado de ebriedad no respetó el disco de alto y fue colisionado por un vehículo que circulaba con preferencia.

Alrededor de las 10 de la noche del sábado, un automovilista no identificado a bordo del Chevrolet tipo Corsa con placas YYT – 217 – B, transitaba de Oriente a Poniente sobre la calle 37, al llegar al cruce con la intersección de la calle 30, colisionó a un par de personas que viajaban en motocicleta que no respetaron el disco de alto, el automovilista intentó frenar pero no lo consiguió.

Al bajar del vehículo, el conductor se percató que ambos tripulantes de la moto Yamaha tipo 125 c.c. automática se encontraban en estado de ebriedad por lo que pidió el apoyo de la Policía Municipal, quienes llegaron en minutos y al revisar a los dos sujetos ebrios, se comprobó que resultaron ilesos del percance.

Fueron detenidos y abordados en una patrulla de la Policía.

Ambos vehículos fueron trasladados a la dirección de la Policía Municipal para el deslinde de responsabilidades.- MAURICIO CAN TEC