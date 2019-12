Motociclistas al suelo

Protagonistas de serie de percances en 4 municipios

En Tizimín, un taxista propició el choque de su automóvil contra una moto ayer por la mañana, cerca del entronque de la salida a Mérida, aunque no hubo mayores consecuencias.

José Fernando Paredes Güémez, de 64 años de edad, chofer de un auto Tsuru habilitado como taxi del Sindicato Félix Rosado Iturralde, circulaba de Oriente a Poniente cuando intentó rebasar a una moto Italika, 110 cc, color rojo con gris, la cual manejaba Luis Alberto Díaz Cauich, de 26 años de edad.

Debido a su falta de precaución, el taxista chocó su unidad contra la moto, pero para fortuna de los involucrados no hubo lesionados.

Elementos de la Policía Municipal tomaron conocimiento de lo sucedido; más tarde se informó que ambas partes llegaron a un arreglo en el lugar de los hechos.

También ayer por la mañana, una motociclista propició un accidente sobre la calle 49 con 22 de la colonia La Huayita.

De acuerdo con datos recabados, Candelaria Mukul Puga, de 34 años de edad, circulaba de Oriente a Poniente a bordo de una moto Italika, 110 cc, color verde. Debido a que no midió su distancia reglamentaria, chocó por alcance contra la parte trasera de una camioneta tipo Urvan habilitada como taxi colectivo.

La motociclista se impactó contra el medallón trasero del otro vehículo, sufriendo heridas de consideración.

Fue atendida por paramédicos de la SSP, quienes trasladaron a la mujer al hospital San Carlos.

Tomaron conocimiento del hecho policías municipales. Más tarde ambos vehículos fueron remitidos a la comandancia para su debido resguardo.

Moto Vs. moto

En Tzucacab se registró un choque de dos motos, cerca de las 3 de la tarde en el centro de la villa.

Gregorio C., de unos 16 años, circulaba de Sur a Norte sobre la calle 32. Al llegar a la 31, no respetó el disco de alto y propició que otro motociclista, que circulaba de Poniente a Oriente, se impacte contra su vehículo.

Ambos conductores salieron disparados contra el pavimento.

Al lugar llegaron agentes de la Policía a bordo de la unidad 1170 y un paramédico del Ayuntamiento, quien valoró a los motociclistas, quienes resultaron con golpes y escoriaciones, pero nada de gravedad.

En Dzilam González, un mototaxi se partió en dos con saldo de solo daños materiales y el tremendo susto que se llevó su conductor.

Luis Felipe Aguilar (a) “Caldito” conducía la moto modificada, color rojo, 110 cc, por la calle 20, de Norte a Sur, cuando al pasar por un tope el vehículo de alquiler se quebró en dos.

“Lo bueno que no traía pasaje, y a mí no me pasó nada”, comentó “Caldito”.

Personas que pasaban por dicha calle auxiliaron al conductor, quien para su fortuna resultó ileso.

Al lugar llegaron elementos de la Policía Municipal para verificar los hechos.

En Motul, una mujer a bordo de una moto resultó con lesiones luego que derrapó por pasar un bache.

Los hechos se registraron alrededor de las 11 de la mañana, cuando la motociclista circulaba en una Italika 110 cc de Norte a Sur sobre la calle 32 entre 23 y 35 del centro de la ciudad, pero perdió el control del vehículo al pasar por el hoyanco.

La mujer sufrió golpes y excoriaciones en las piernas y brazos, pero nada de consideración. Fue atendida en el lugar por paramédicos de la Policía Municipal.

Reclamos

Carlos Pech, vecino del sector, afirmó que el accidente se debió a la falta de reparación de la calle, donde “hay muchos baches”.

Por otro lado, un conductor despistado propició un aparatoso accidente al volante de su camioneta con saldo de solo daños materiales.

Ayer, cerca de las 6 de la tarde, José Loría circulaba de Poniente a Oriente a bordo de la Ford Sport Trac, placas YR-9279-B, en el libramiento Mérida-Tizimín, cuando en el tramo Motul-Cansahcab, a la altura del entronque a Telchac Pueblo, activó los direccionales para doblar a la izquierda con rumbo a esa comunidad, pero intempestivamente dobló a su derecha con dirección a Motul.

Esto propició que el gerente regional de conocida tienda departamental colisione por alcance contra la camioneta a bordo de un Chevrolet Beat, que acabó con el frente destrozado.

Policías municipales tomaron conocimiento del hecho.— DÍDIER RUPERTO CANCHÉ TEC / MARTÍN CHAC BACAB / JUAN MANUEL CHAPA CANTÚ / MAURICIO CAN TEC

