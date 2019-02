Motociclistas tienen mal día

Protagonizan una serie de percances en municipios

En Tizimín, una conductora que no respetó una señal de alto causó un accidente de tránsito la tarde de ayer, cerca de las 11:30 de la mañana, sobre la calle 54 con 53 del centro de la ciudad.

De acuerdo con datos recabados, Mariana Solís Graniel, de 35 años, circulaba sobre la calle 53 a bordo de un auto tipo Golf, color gris, cuando llegó al cruce con la calle 54, no respetó la señal de alto y chocó su auto contra una moto Italika 150 cc, color verde con negro, la cual conducía Emmanuel Uicab, de 24 años, quien viajaba en compañía de María Puc, de su misma edad.

Ambos ocupantes de la moto cayeron al suelo y presentaron diversas heridas, pero nada de gravedad, y fueron atendidos por un paramédicos de la Policía.

Más tarde se informó que ambas partes llegaron a un arreglo para la reparación de daños en el lugar de los hechos.

En Motul, una persona en estado de ebriedad sacó un mototaxi de su garaje e impactó el vehículo contra un automóvil que venía con preferencia, con saldo de solo daños materiales.

Cerca de las 12:30 del día, Éricka Báez Ochoa circulaba de Oriente a Poniente sobre la calle 33 entre 32 y 34 a bordo del Chevy color negro, placas ZPP-769 A, cuando salía en reversa el mototaxi y ambos vehículos colisionan.

“Cuando vi que maniobraba en reversa al el mototaxi intempestivamente, intenté esquivarlo, pero aún así golpeó mi auto a la altura de la llanta trasera derecha”.

El conductor de la unidad adaptada se dio a la fuga, abandonando su vehículo.

La moto adaptada, con número de permiso DTH-825-18, está a nombre de Alejandro Tec Balam, a quien según los empleados de la dirección de Transporte Municipal le retiraron la licencia porque recientemente ha causado cuatro accidentes, pero se desconoce si él o su hijo lo manejaban.

Menor lesionado

En otro hecho, la falta de precaución de un automovilista, al salir de un cajón de estacionamiento, provocó que su vehículo colisione contra una motocicleta.

El hecho se registró ayer, cerca de la 1:50 de la tarde, sobre la calle 27 entre 26 y 24, cuando Haniel Jeshua García Gómez, al mando del auto Mirage color azul, placas ZAP-870-B, salía del estacionamiento y se impactó contra una moto Italika, en la que viajaba Yuliana Castillo Tec, quien llevaba como pasajero a Raúl Antonio Chan Tec, de ocho años de edad.

Los afectados resultaron policontundidos y fueron atendidos por paramédicos de la Policía Municipal, pero no fue necesario su traslado al hospital.

También ayer, una motociclista resultó lesionada, luego que provocó un choque contra una camioneta, al no guardar su distancia en una intersección, alrededor de las 3:45 de la tarde.

María Angélica Tamayo Tamayo, de 32 años, guiaba una moto marca Italika roja sobre la calle 27, de Poniente a Oriente; al llegar a la calle 20, no guardó su distancia y quiso rebasar a la camioneta Nissan negra, placas YN-4196-B, que guiaba el albañil Justo Pastor May Can, de 56 años. Tras el choque la mujer derrapó dos metros en la moto; fue atendida por los paramédicos de la Policía Municipal por una contusión en el hombro izquierdo y otros golpes, pero no fue tras-ladada a un hospital.

En Tzucacab, un mototaxi cargado con leña fue impactado por una motocicleta y ambos conductores salieron proyectados.

Los hechos se registraron ayer, cerca de la 1:20 de la tarde, en la calle 29 con 34, en el centro de la villa.

Según se averiguó, la moto adaptada circulaba sobre la calle 34, de Sur a Norte, al llegar en el cruce de la calle 29 el conductor no respetó el alto y fue impactado por una motocicleta que circulaba de Poniente a Oriente.

Según testigos de este percance, la colisión se escuchó hasta a una cuadra del hecho; uno de los vecinos que presenció el choque dijo que el vehículo cargado con la leña giró de forma brusca regando su carga el pavimento.

El conductor de la motocicleta resultó con una herida cortante en una pierna y fue llevado al Centro de Salud, por su parte el conductor del mototaxi resultó con golpes y escoriaciones.

Vecinas de la calle solicitaron a las autoridades municipales que construyan topes en ese punto porque los altos no son respetados.— Dídier R. Canché Tec / M.C.T. / Martín Chac Bacab

De un vistazo

Volcadura de turistas

En Tizimín las autoridades informaron que el automóvil en que viajaba una pareja de turistas chinos volcó anteanoche viernes, cerca de las 7:30.

Pormenores

Los hechos se registraron en el kilómetro 94 de la carretera federal Tizimín-Río Lagartos, cuando el conductor de un auto Aveo, color negro, perdió el control del volante y la unidad acabó volcada. Para su fortuna la pareja salió ilesa, a pesar del aparatoso accidente y solo se llevaron tremendo susto.