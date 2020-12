Mototaxista acusa a comandante de violenta detención

CHICXULUB PUEBLO.- El mototaxista Juan Carlos C. acusó que un comandante lo detuvo con violencia, lo ahorcó y lo sometió aunque, dice, no puso resistencia.

En este Día de la Policía, el hombre acusó que el comandante “Fico Vargas” lo detuvo por pasar a un costado de una carretera en reparación.

El inccidente ocurrió al medio día de este martes, en la calle 20 entre 19 y 21, cuando el mototaxista no respetó la indicación del oficial.

“Me dijo te voy a detener y solo le respondí que está bien, como guste porque no he matado a nadie. Aunque no puse resistencia me empujó a la camioneta para tomarme del cuello, para asfixiarme y , cuando estaba a punto de perder el conocimiento por falta de aire, me soltó para tirarme al piso y colocarme las esposas”.

Lo dejaron libre

Tras estar en la cárcel dos horas, los oficiales le habrían dicho al sujeto que tenía que pagar una multa de 700 pesos si quería salir.

“Si lo hicieron a una persona sobria, qué será con los borrachitos que detienen”, concluyó el hombre.