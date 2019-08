Mototaxistas de Ticul son nuevamente víctimas del hostigamiento de sus líderes, denuncian

TICUL.— Mototaxistas de esta ciudad denuncian que continúan siendo objeto de hostigamiento por parte de los líderes del gremio y otras agrupaciones, pese a las protesta que han realizado en el Palacio Municipal.

Una de estas agrupaciones es la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (Croc), dirigida por Feliciano Mena. Los quejosos aseguran que; en días pasados, la directiva impuso una multa hacia los agremiados que no participaron en la protesta contra las autoridades municipales.

Te puede interesar: Mototaxista choca por intentar ganar pasaje en Peto

Omar Matos, uno de los denunciantes, señala que a pesar que el líder de su agrupación dijo que no fue obligatoria la participación de los mototaxistas en la protesta; el lunes pasado, Mena y su directiva impusieron una multa de $200 a 35 socios que no asistieron al plantón.

Aspectos de la protesta de mototaxistas en Ticul, quienes reclaman a sus dirigentes del gremio. Fotos de Sergio Chi Chi ❮ ❯

“En mi caso me quieren cobrar una multa de $500 porque declaré públicamente que me obligaron a participar en la protesta. Además, Feliciano Mena dijo que si no se imponen estas sanciones en el próximo plantón nadie se presentará”, lamentó.

Invito a mis compañeros a no pagar la multa ya que claramente el dirigente dijo que a nadie se le había obligado. No permitamos que una directiva de corruptos nos intimide con multas en lugar de beneficiar a los socios.

Te puede interesar: Maestros denuncian irregularidades en la Segey, tras resultados de evaluación docente

Declaró que, por su parte, no pagará la multa y decidió que trabajará por su cuenta. Recordó que en administraciones anteriores no se convocaban a protestas “y eso es porque el líder tenía un sueldo en el Ayuntamiento, además del dinero que le daba la misma agrupación”.

“Hay que ponerle un alto a estos directivos que sólo buscan su beneficio propio”, puntualiza.— SERGIO IVÁN CHI CHI