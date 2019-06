Mototaxistas de Tzucacab son capacitados por la SSP

Aprenden sobre vialidad y buen comportamiento

TZUCACAB.— Mototaxistas de esta villa recibieron pláticas de orientación sobre tránsito y vialidad, a cargo de profesionales de la SSP, en coordinación con la Policía Municipal.

Entre otros puntos los transportistas aprendieron sobre la importancia de que las luces de las unidades estén en buen estado, el adecuado uso del casco protector y que conozcan muy bien las señales de tránsito.

También conocieron las sanciones a las que pueden hacerse acreedores por conducir en estado de ebriedad, de acuerdo con el nivel de alcohol que hayan consumido, y sobre la gran responsabilidad que tienen con los pasajeros y sociedad en general.

También se abordaron temas sobre el trato y atención que deben ofrecer a los usuarios, pues si dan un mal trato habrá personas que ya no quieran ocuparlos y esto puede afectar a su economía. Los profesionales de la SSP proyectaron vídeos de accidentes que pueden ser fatales por no usar el casco protector o que éste no cumpla con las especificaciones de seguridad establecidas.— M.C.B.