Mototaxistas, en apuros

Buscan petuleños ofertas de trabajo fuera de la villa

PETO.— Debido a la pandemia, muchos mototaxistas están pasando dificultades y sus ingresos diarios han disminuido considerablemente, al grado de que son muchos los que han optado por dejar esta actividad e ir en busca de otros empleos, tanto en Mérida como en Quintana Roo.

A pesar de la nueva normalidad, muchas personas no están saliendo a las calles y eso ha hecho que los usuarios del servicio de transporte sean pocos, lo que se refleja en el bolsillo de los transportistas.

Aníbal Sabido Castillo, representante de la agrupación Xux Balam, informó que desde el inició de la pandemia disminuyo un 65% la ocupación del servicio de motaxis y, a pesar de la nueva normalidad, siguen sin mejorar las cosas para ellos.

Menos ganancia

Recordó que antes de la pandemia un mototaxista generalmente ganaba entre 150 y 200 pesos al día, y llenaba el tanque de su vehículo.

Pero ahora los agremiados están ganando de 50 a 70 pesos en jornadas de hasta 10 horas y muchos pasan apuros porque tienen que mantener a sus familias.

Algo que los ayuda, explicó Sabido Castillo, es que sus hijos no están yendo a clases presenciales y eso reduce sus gastos, pero a su vez, al no haber clases sus principales clientes (alumnos) no están ocupando el servicio que brindan.

Los principales clientes de los mototaxistas son los alumnos, desde nivel preescolar, secundaria y preparatoria, por eso había horas pico en las cuales la demanda del servicio de transporte aumentaba durante el día y eso los ayudaba a generar ingresos para la casa.

“Ahora que no hay clases, las cosas no han sido fáciles, además que hay personas que no salen de casa por temor al Covid-19, por eso el servicio no tiene mucha demanda, y los que se dedican a esta actividad pueden estar circulando por horas y no generar ingresos”, lamentó Sabido Castillo.

Agregó que, ante esa situación, aproximadamente la mitad de las personas que tienen mototaxi optan por emplearse como albañiles en Mérida, pero esto no siempre les garantiza que les vaya mejor.

Otro problema

Explicó que en el caso de los mototaxistas que siguen saliendo a ofrecer el servicio se enfrentan a otro problema, y es que, además de no estar generando los ingresos esperados, están desgastando sus vehículos y necesitan darles mantenimiento y eso implica un gasto y a veces no cuentan con los recursos para hacerlo.

En el caso de su agrupación, señaló que los agremiados que estuvieron al corriente con el pago de sus cuotas, cuentan con un seguro de daños a su unidad, además de que, debido a la difícil situación que se vive en la actualidad, desde marzo pasado no les cobran cuotas, como una manera de apoyarlos.— MIGUEL ÁNGEL MOO GóNGORA