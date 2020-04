Mototaxistas pasan apuros

Piden aplazar el pago de adeudos por escaso trabajo

PETO.— Un grupo de mototaxistas de esta villa pasa apuros para pagar sus deudas, pues afirma que no obtiene ingresos debido a que la gente no está saliendo de sus casas y eso ha ocasionado que se quede sin generar dinero.

La falta de trabajo propicia que no puedan pagar sus deudas en una conocida tienda departamental ubicada en el centro de la población, donde tienen que pagar de manera puntal cada semana o les cobrarán intereses y recargos.

Los afectados señalaron que ya trataron de hablar con los encargados del lugar para hacerles ver que por la contingencia es complicado pagar; sin embargo, no han obtenido una respuesta favorable debido a que solo les dijeron que redacten una hoja explicando el problema.

Manifestaron su desesperación porque pese a que no es mucho lo que generalmente pagan a la semana, los intereses y recargos hacen que aumente el adeudo.

Indicaron que no se niegan a pagar, pero debido a la falta de trabajo por la contingencia no generan recursos para cubrir esas deudas.

Los mototaxistas dijeron que la desesperación inició porque ya los presionan para pagar y si no cumplen con el día de cobro comienzan a llamarles para decirles que pasen a ponerse al díao de lo contrario les cobrarán intereses y recargos.

Según los afectados, lo único que quieren es una prórroga y cuando pase la contingencia se pondrán al día con sus pagos, aunque creen que eso no sucederá porque no ven disposición de la empresa.

Algunos afirman que no podrán pagar si no aplazan los pagos porque no tienen manera de hacerlo, aunque eso implique que los manden al buró de crédito.— MIGUEL ÁNGEL MOO GÓNGORA

