Mototaxistas sin prórroga

Dos motocicletas son rifadas para el gremio en Peto

PETO.— Ya no habrá más prórroga para los mototaxistas que no actualizaron sus documentos, pues a partir de ayer se comenzaron a instalar retenes en la población y se detendrá a aquellos que no tengan su permiso en regla.

Ayer el Ayuntamiento ofreció un desayuno para los mototaxistas que actualizaron sus permisos y en el que se rifaron dos motocicletas.

Los mototaxistas que resultaron ganadores son Santos Filiberto Tziu Tamay y Filiberto Tziu Moo, ambos pertenecientes a la agrupación de Faisán y el Venado.

Cabe señalar que el ganador de la segunda motocicleta fue el delegado de la agrupación de Xux Balam, Anibal Sabido Castillo, quien actualmente trabaja en el Ayuntamiento, pero debido a la presión de los mototaxistas que comenzaron a chiflar, cedió para que el premio sea rifado de nuevo.

Sabido Castillo informó que no cedió a la presión, sino que fue un acuerdo que tuvieron previamente los delegados en caso de resultar ganadores en la rifa.

Fidel Palomo Sozaya, delegado de la agrupación Tumben, señaló que en días pasados una mujer lo calumnió a raíz de que se comenzaron a desplegar los operativos, sin embargo, indicó que la agresora no pertenece a la agrupación.

“Su esposo formó parte de la agrupación pero debió al grupo 600 pesos, por lo que dejó de asistir a las juntas”, señaló Palomo Sozaya.

“Luego de 10 faltas, los agremiados decidieron darle de baja pero en ese caso fue la misma asamblea quien tomó la decisión, no yo como representante”, agregó.

Dijo que los fondos de cobro de cuotas se utilizan para apoyar a los socios que lo requieran.

Seguridad y orden

El alcalde Édgar Calderón Sosa comentó que se busca brindar seguridad y orden.

“Ya no queremos más muertes por accidentes, por lo que queremos poner orden, además de que recientemente se dio un caso lamentable cuando a una menor fue acosada por un mototaxista y no queremos que algo así se repita”, dijo.

“Tenemos que mejorar la seguridad porque sino en los medios solo salen notas rojas e incendios y si queremos dar una buena imagen fuera, hay que poner orden”, añadió.

Fueron 570 mototaxistas que están al día con sus documentos. El primer edil indicó que los que no tengan su permiso actualizado, se les sancionará conforme a lo establecido.

Calderón Sosa también se comprometió a rifar cuatro motocicletas en diciembre, una por cada agrupación.— MIGUEL ÁNGEL MOO GÓNGORA