Motul, con calesa de motor

Sobreviven solo 2 coches de caballo, luego de 119 años

En plena pandemia de Covid-19, Motul cuenta desde esta semana con una calesa a la que se le adaptó el motor de una motocicleta y, por ende, funciona con gasolina.

La calesa presta el servicio de transporte para vecinos y turistas en la ciudad.

La fotografía del peculiar vehículo se comparte en Facebook, aunque no faltan usuarios confundidos que dicen que es la primera calesa eléctrica de Motul.

Al compartir la imagen, Toño Koh escribió que con esta calesa no hay maltrato de caballo y éste no sufre de deshidratación, no ensucia las calles y no atrasa el tráfico de vehículos de motor.

Ayer viernes se dijo que el chofer de la calesa-moto ofrece viajar gratis a cambio de donar un kilo de arroz, azúcar, frijol u otros productos de la canasta básica.

En Motul las calesas de caballo prácticamente se encuentran en extinción.

El 6 de julio de 2019, María Gregoria Kuk Guerra, presidenta del gremio de Conductores y Obreros, mejor conocido como de Coches de Caballo, dijo que la agrupación cumplió 118 años de venerar a la Virgen del Carmen, pero quedaban solo dos o tres caleseros y los demás ahora son mototaxistas.

Las calesas de caballo sobreviven, como servicio para los turistas, solamente en Izamal y Mérida.

Progreso, a su vez, desde el 12 de noviembre de 2019 es el primer municipio de Yucatán en tener una calesa eléctrica, igual para turistas.— Flor Estrella Santana