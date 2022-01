Motul. Piden ayuda para un recién nacido: necesita una cirugía

MOTUL.- Solicitan ayuda para una familia de Motul que está viviendo momentos terribles luego de el parto prematuro de su bebé, lo que le ocasionó que naciera con los pies por delante y esto complicó las cosas.

Los familiares piden ayuda para el pequeño que venció la muerte y ahora requiere una complicada cirugía.

El bebé salió sin vida del vientre de su madre Abril Kuk Uc, pero unos minutos después reaccionó, es decir, que presentó una asfixia perinatal. Además, el infante nació sin el orificio del ano por lo que tienen que someterlo a una complicada cirugía.

Desde el pasado domingo está ingresado en el centro médico nacional "Ignacio García Téllez", mejor conocido como T-1, sin fecha de alta.

Por ahora para que pueda desechar materia fecal le hicieron unos orificios debajo de las costillas mientras le programan la operación. Su pronóstico de vida es reservado.

La madre tuvo un desgarre hemorrágico y carece de recursos para solventar los gastos en gasas, cintas; además de otros que le ocasiona la hospitalización de su bebé y los traslados desde Motul para ver a su pequeño hijo.

¿Como se puede apoyar al recién nacido?

El bebé requiere pañales huggies de recién nacido para niño; además de toallitas húmedas, jabón líquido, gasas y cinta estéril.

Los que deseen apoyar pueden contactarla al teléfono 991 105 9530. con Abril Kuk. También pueden llevarle ayuda a su casa en la calle 37 entre 38 de la colonia Rogelio Chalé de Motul, en la tienda Primavera.- Mauricio Can Tec

¿Qué es el ano imperforado?

El ano imperforado es un defecto que está presente al nacer (congénito), en el que la abertura anal normal no existe o está cerrada. Puede ser de varios tipos. Los bebés con ano imperforado no tienen el orificio anal o lo tienen localizado en un lugar anormal, no pueden eliminar las heces dentro de 24 a 48 horas después del nacimiento, y tienen la barriga hinchada.

La causa exacta no se sabe, pero se debe a un desarrollo anormal del recto del embrión cuando está dentro del útero de la mamá. La mayoría de las veces no hay otros afectados en la familia. Sin embargo, el ano imperforado puede ocurrir junto con otras anomalías congénitas y puede ser encontrado como parte de un síndrome en que hay varias malformaciones diferentes.

El tratamiento se hace con un procedimiento llamado colostomía (en que se hace una abertura en la barriga y se conecta el final del recto a una bolsa para recoger las heces), y con cirugía para corregir el defecto, y que varía dependiendo del tipo y de las otras anomalías que haya.

El pronóstico depende de la severidad del problema y de los defectos asociados pero en muchos casos se necesitan varias cirugías.