Motuleño gana certamen estatal

Se realiza Mister Mundo Maya Yucatán 2021

MOTUL.— Luego de mucho esfuerzo, Eduardo Vicaria ganó el certamen Mister Mundo Maya Yucatán 2021, en donde representó a esta ciudad.

Aseveró que representó dignamente a Motul en un certamen reñido y agradeció a quienes lo apoyaron para alcanzar la cima y representar al estado de Yucatán. “Puse todo de mi parte, sobre todo inspirado en mi abuela que desde el cielo me apoyó, pues en vida me motivó en todo momento al estar pendiente de mí, aunque falleció antes de que ganara siempre le dediqué el certamen porque sé que en el cielo me observó”, manifestó.

El joven agradeció a las personas que lo apoyaron, sobre todo al grupo de nutrición que con sus productos los ayudaron a bajar de peso para cumplir los requisitos del certamen.

“A los que no me apoyaron cuando lo solicité también les agradezco porque me hicieron fuerte, demostrando que sí puedo hacer las cosas con constancia”, anotó.

Indicó que obtuvo una experiencia formativa, así como la confianza como persona para creer en uno mismo, venciendo los miedos y nervios.

“Ahora me queda representar a Motul en diversas actividades culturales y altruistas”, explicó.

Por último pidió a las personas que nunca se den por vencidos, pues “me caí pero me levanté las veces que fueron necesarias, de modo que no dejen de soñar porque los sueños existen”.— MAURICIO CAN TEC