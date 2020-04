Motuleños pegan carteles para concienciar por el Covid-19

MOTUL.- Ciudadanos se unen a la campaña “Quédate en casa”, colocan carteles en distintos puntos de la ciudad para concienciar a la población de la importancia de seguir la indicaciones del gobierno municipal, estatal y federal para prevenir el Covid 19.

Ante esta pandemia, algunos motuleños se han abocado a la tarea de pegar en diversos puntos de la ciudad, volantes y carteles, donde piden que se queden en casa y que no dejen salir a los niños.

"No salgas de tu casa si no hay necesidad. ¡Cuídate y cuida a tu familia!", "Por favor, quédate en tu casita", "Eviten que los niños salgan de casa. No ir al parque, ni a la cancha, es por salud", son solo algunos de los mensajes que se pueden leer en los carteles, indicando que es por la salud de todos.